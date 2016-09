La millor volta d'Álvaro Velasco

“No sé ni com m'ho he fet, només mirava de fer-ho el millor possible. Ha estat increïble, 62 cops. És la gran volta de la meva vida, no podia imaginar-me res millor”, va dir encara sense fer-se'n càrrec Álvaro Velasco (Barcelona, 1981), guanyador del Cordon Golf Open de França corresponent al Challenge Tour; la segona categoria d'àmbit europeu de la qual el de diumenge és el seu tercer títol. Els dos anteriors els va guanyar el 2010, quan va vèncer també el circuit.

“Aquest any estava sent bastant dolent, el meu joc no ha estat gaire ordenat, però aquesta setmana m'he retrobat i haver pogut guanyar és massa. Estic molt motivat amb el que ve ara”, va dir el barceloní, que té quasi garantida la seva presència en la final d'Oman. Professional des del 2005, Velasco venia d'enllaçar set tornejos seguits sense superar el tall, i ara es troba prop del top 15 i a 25.000 euros en premis (diumenge en va ingressar 32.000) d'assegurar-se la targeta per al circuit europeu. “Al final estava una mica nerviós, però jo no hi podia fer res, només esperar. Estava content pel meu resultat”, va afegir, sobre l'hora que va haver d'esperar per saber si guanyava mentre l'alemany Alex Knappe –líder amb 8 cops menys que el català– i el suec Oscar Stark, segon i tercer amb un cop més, encara havien d'acabar.