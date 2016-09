El talent de Pouille frena la recuperació de Nadal

Amb 22 anys, molt bona mà i l'aplom indispensable per sobreviure en les grans cites, Lucas Pouille (25è de l'ATP) va refermar la matinada de diumenge a dilluns amb un triomf grandiloqüent contra Rafa Nadal (4) la revolució francesa en l'obert dels Estats Units en un duel èpic i dramàtic de quatre hores i set minuts: 6-1, 2-6, 6-4, 3-6 i 7-6 (6). Pouille no és, o almenys no ho sembla, una flor d'estiu. Ja va arribar als quarts de Wimbledon i ha completat, de moment, una sèrie de quatre triomfs (4-4) contra rivals top 10 aquest curs. Les seves víctimes anteriors havien estat dos cops David Ferrer i Richard Gasquet. Contra Nadal va fer un autèntic partidàs que el ressitua en el mapa tennístic mundial. “Aquest triomf pot canviar la meva vida!”, va proclamar exultant. El contrincant de Pouille en els quarts serà el seu compatriota Gael Monfils, paradigma de l'espectacle. L'únic precedent és el duel que va jugar en l'obert d'Austràlia el 2015 amb triomf de Monfils en cinc sets. L'altre gal que ha arribat als quarts és Jo-Wilfried Tsonga (9).

Sòlid des del fons, amb un revés paral·lel innat i amb canell, Pouille va aguantar els atacs d'un combatiu Nadal que va vendre cara la seva derrota remuntant dos cops amb orgull un set advers a pesar d'haver encaixat un 6-1 dolorós en només 28 minuts tot just començar. No en va, el francès, descarat, va guanyar en el primer acte el 80% de punts amb el seu primer servei i Nadal no se'n va adjudicar cap amb el seu segon (0/6). El manacorí, que en els tres partits anteriors s'havia exhibit aparcant la lesió al canell, va restablir a poc a poc el seus bioritmes naturals fins a arribar a tenir el partit força coll avall en el cinquè acte després d'haver picat molta pedra: 2-4 amb un break amunt. El gal va reaccionar igualant el trencament en el vuitè joc, i va aguantar com un veterà el seu servei en el novè tot i les escomeses del balear. Pouille va ser millor en el tie-break, però li va tremolar el pols amb 6-3 i va malbaratar les tres primeres pilotes de partit (6-6). Nadal, però, va fallar una pilota còmoda a mitja pista i el gal va tancar el partit amb una dreta guanyadora.

Novak Djokovic (1), per la seva banda, va esbandir el britànic Kyle Edmund per 6-2, 6-1 i 6-4 sense contemplacions i s'enfrontarà amb Tsonga (9). Djokovic va esvair dubtes després d'haver passat dues eliminatòries sense haver completat els partits per retirada dels rivals i va ser superior a Edmund, que havia fet fora Gasquet i Isner.

En la jornada matinal d'ahir, l'argentí Juan Martín del Potro va prosseguir el seu procés de retorn a l'elit plantant-se als quarts després d'eliminar Dominic Thiem (8). El jove austríac es va retirar quan perdia per 6-3 i 3-2 per culpa d'una lesió en un genoll. Del Potro torna als quarts d'un Grand Slam quatre anys després, i s'enfrontarà amb el suís Stan Wawrinka, superior a l'ucraïnès Ilia Martxenko, tot i un excés d'irregularitat.