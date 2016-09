Inici amb accent obert

Tot ha començat com va acabar. Amb Víctor Tomás aixecant un títol –dissabte el Barça va guanyar la supercopa–, l'equip atropellant rivals i la resta de conjunts de la lliga mirant-s'ho a quilòmetres de distància. I sembla que el guió no ha de canviar gaire pel que fa a la part de dalt de la classificació de la lliga Bauhaus Asobal 2016/17 que avui (20.30 h, Movistar Plus) arrenca amb un dels plats forts de la competició, el derbi català entre el Barça Lassa i el Fraikin Granollers. El conjunt blaugrana, amb sis cares noves respecte a la temporada passada, està immers en un procés de renovació –tres dels sis fitxatges no superen els 24 anys– que ha de servir per estirar i perllongar la tirania d'un Barça que enguany aspira a assolir la setena lliga consecutiva, la 24a del seu palmarès. No sembla que ningú hagi de fer ombra al totpoderós conjunt català, ni tan sols hi ha un equip que es postuli per trencar la ratxa d'imbatibilitat blaugrana (91 triomfs consecutius). Fàcil de dir, però molt complicat de fer. “Tot depèn d'anar pas a pas i mantenir la concentració de les altres temporades”, s'encarrega de recordar Xavi Pascual, el tècnic culer, que afronta la seva novena temporada al capdavant de la plantilla blaugrana.

Saba nova i jove

El Palau rebrà avui amb els braços oberts els nous fitxatges. El macedoni Borko Ristovski compartirà la porteria amb el talent de Gonzalo Pérez de Vargas, i Valero Rivera i Joan Saubich tornen a casa per reforçar els extrems. Dika Mem, Lasse Andersson i Thimothey N'Guessan són els tres laterals que reforcen la línia exterior blaugrana. Tots ells arriben a Barcelona amb la Champions entre cella i cella, l'objectiu prioritari dels blaugrana, però sabedors que a can Barça i sota la tutela de Xavi Pascual no hi ha cap competició menystinguda.

Pedra de toc inicial