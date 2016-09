Hi ha coses que no canvien

La lliga Asobal va començar ahir tal com va acabar, amb el Barça Lassa exhibint un poder absolut. En el partit avançat de la primera jornada, els homes de Xavi Pascual van atropellar el Fraikin Granollers. Els vallesans van lluitar en la primera part, però en la segona no van poder fer res davant el potencial ofensiu dels blaugrana, representat ahir per Jallouz i Lazarov (set gols cada un). El partit va començar amb un joc ràpid i sense treves. El Barça tenia el domini, sobretot gràcies als gols de Jallouz (quatre en quatre minuts), però els vallesans responien amb Adrià Figueras com a principal figura. Lazarov va agafar llavors la responsabilitat en el Barça i va obrir el primer forat important (9-6, 12'). Da Silva va reduir de nou la diferència (10-9, 14') i va forçar un temps mort de Xavi Pascual (13-11, 21'), que va començar les rotacions. El tècnic blaugrana va utilitzar tots els seus jugadors, incloent-hi els sis fitxatges nous, entre els quals hi ha Valero Rivera, que tornava al Palau després d'onze temporades a fora. Ariño va donar velocitat al Barça, que va aconseguir un avantatge de sis gols (17-11, 24'). Carlos Viver va reaccionar demanant temps mort per reorganitzar la defensa. Després de quatre aturades de Pol Sastre, el Fraikin va empatar el partit just abans del descans (17-17). El segon temps, però, ja va ser una altra cosa. Pérez de Vargas va rellevar Ristovski sota els tres pals i es va fer un tip d'aturar pilotes. En atac, a més, el Barça va saber aprofitar dues exclusions assenyalades als vallesans fins a aconseguir un parcial de 5-0 (23-18, 39'). El Fraikin va passar set minuts sense veure porteria, cosa que va motivar un altre temps mort de Viver. Ja era massa tard. La maquinària blaugrana funcionava ben greixada i a tota velocitat. En el minut 53 el Barça va aconseguir un avantatge de deu gols (32-23). L'entrenador vallesà va intentar aturar la sagnia amb un altre temps mort, però ja no va servir de res i ni tan sols Da Silva –cridat a ser la referència ofensiva de l'equip– va ser encertat de cara a gol. El Barça va arribar a la diferència màxima amb el 36-24 (58') i va tancar el partit amb un 37-26 final que allarga fins a 92 les victòries consecutives que ha aconseguit en la lliga Asobal. El Barça Lassa visitarà la jornada que ve la pista del Guadalajara, mentre que el Fraikin Granollers s'estrenarà a casa contra el Ciudad Encantada.