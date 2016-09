Ignasi Ávila acaba quart en els 4 km de persecució

Ignasi Ávila i el seu pilot Joan Font van acabar en la quarta posició en la persecució de 4.000 m de la classe B –deficients visuals–, en la primera jornada de ciclisme dels Jocs Paralímpics que s'estan disputant a Rio de Janeiro. El manresà i el vilanoví van lluitar per la medalla de bronze contra l'holandès Stephen De Vries i el seu pilot, Patrick Bos, però van quedar a nou dècimes dels rivals. Els holandesos van sortir molt ràpids i van agafar més d'un segon i mig de marge. Ávila i Font van anar retallant a poc a poc la diferència i quan faltava una mica més d'un quilòmetre es van situar a només tres dècimes. Els holandesos van aguantar i van guanyar amb 4:15.769, mentre que els catalans van fer 4:16.674. El títol paralímpic va ser per al britànic Steve Bate i el seu pilot, Adam Duggleby, que van guanyar la final amb un registre de 4:08.631, davant de l'holandès Vincent Ter Schure i el seu pilot, Timo Francen, que van fer 4:10.294.

Ávila i el seu pilot, Font, van fer una gran qualificació al matí i van aconseguir el tercer millor temps, amb 4:13.536, que els va permetre lluitar per la medalla de bronze. Només van ser superats per dos ciclistes que van batre el rècord mundial; primer ho va fer Ter Schure (4:09.527) i després Bate (4:08.146). El quart millor temps va ser per a De Vries, amb 4:14.018.

Ignasi Ávila, de 37 anys, està disputant els seus cinquens Jocs Paralímpics, ja que va debutar a Sydney, l'any 2000. Ho va fer competint en atletisme, i també va competir en aquest esport en els Jocs d'Atenes, els de Pequín i els de Londres. En els Jocs australians del 2000 Ávila va guanyar la medalla de plata en el relleu de 4x400 m, i a la capital xinesa, l'any 2008, la de bronze en els 1.500 m. Després dels Jocs de Londres del 2012 Ignasi Ávila va deixar l'atletisme i es va passar al ciclisme, i ha guanyat diverses medalles en els campionats mundials, i aquest mateix any va aconseguir la de plata en els 4 km de persecució.

