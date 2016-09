Una estrella en joc a Colòmbia

“El llistó que ha ofert Espanya en les darreres competicions internacionals és tan alt que no se'ns permet res més que guanyar el mundial”, assegurava José Venancio, el seleccionador espanyol, just abans de viatjar a Colòmbia, on tindrà lloc el mundial des d'avui fins a l'1 d'octubre. El combinat espanyol, amb quatre jugadors blaugrana a les seves files, busca la tercera estrella que l'acrediti com a campió del món i recuperar el tron on es va asseure el 2000 (Guatemala) i el 2004 (Taiwan). Juanjo i Paco Sedano lluitaran per un lloc sota els pals de la porteria espanyola, Sergio Lozano serà un dels referents ofensius i Aicardo tindrà un paper clau en la part defensiva d'un equip que fa un mesos es va proclamar, a Belgrad, campió d'Europa per setena vegada en la seva història.

Espanya, que té el català José Ruiz a les seves files, tindrà una forta competència per alçar el títol a Colòmbia. “Ens jugarem el primer lloc del grup amb l'Azerbaidjan i l'Iran. El Marroc és potser la selecció més fluixa del grup”, analitza el seleccionador espanyol, José Venancio.

També són candidates al títol la pentacampiona Brasil –amb els blaugrana Dyego i Bateria a les seves files–, la selecció portuguesa de Ricardinho i la Rússia del flamant fitxatge del Barça, Rómulo.

“Crec que serà un mundial de molt nivell. Nosaltres en tenim moltes ganes. Hem perdut les darreres tres finals d'Eurocopa i volem donar una alegria a la nostra gent”, comenta el jugador blaugrana.

També tenen molt a dir Itàlia, el Kazakhstan i l'Argentina de Maxi Rescia, el fitxatge amb més cartell d'aquest estiu del Catgas Energia Santa Coloma.