Crida de l'esport català a participar en la Diada

La Unió de Federacions Esportives Catalanes i la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes fan una crida a la societat civil esportiva a participar en els actes programats per a la jornada reivindicativa de l'Onze de Setembre.

A través d'un comunicat, les dues entitats recorden que l'esport català ja s'ha fet notar en les últimes convocatòries de la Diada Nacional de Catalunya: “Els darrers anys, l'esport català, com no podia ser d'una altra manera, ha estat present en les grans mobilitzacions de l'Onze de Setembre. Esportistes, clubs i federacions van participar en la Via Catalana (2013), en la V (2014) i en la concentració de la Meridiana el passat 2015. Exemples d'aquesta implicació són el pas de la Via Catalana pel Camp Nou el 2013, la fotografia del món de l'esport, que va reunir més de 40 presidents de federacions, i la participació de fins a un centenar d'esportistes duent el punter l'any 2015 per la Meridiana.” En aquest sentit, s'afegeix: “Per tot això, les entitats volem fer una crida a tot el món de l'esport perquè participi l'11 de setembre a Barcelona, Lleida, Berga, Tarragona i Salt. Perquè volem tenir dret a decidir el futur de l'esport català.” D'altra banda, les dues entitats recorden que “l'esport català sempre ha estat capdavanter a l'Estat espanyol i en l'àmbit internacional”.