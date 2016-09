La lògica del quadre

La lògica va imperar en les finals del campionat de Catalunya que van coronar el mataroní Albert Ramos i la jugadora d'origen gallec Lourdes Domínguez com a millors raquetes al CT Girona en el trofeu Joan Marget i Ferrer in memoriam. Amb la condició de números u del quadre tant Ramos com Domínguez es van mostrar superiors als rivals, el reaparegut olotí Tommy Robredo (6-3 i 6-3), i la granollerina Laura Pous (6-4 i 6-4), que figuraven com a segons caps de sèrie.

Després d'un inici equilibrat, Ramos va aprofitar la primera escletxa que li va cedir Robredo en el setè joc per trencar-li el servei i encarrilar el primer set. Tot i haver passat mala nit per problemes intestinals, el mataroní es va mostrar més consistent que l'olotí, que tot just havia tornat a la competició aquesta setmana després de mig any apartat de les pistes per una lesió al colze dret. Amb tot, Robredo, que va arribar a figurar en el cinquè lloc del rànquing mundial i té dotze títols de l'ATP al seu palmarès, va deixar espurnes del seu talent. El segon parcial va ser pràcticament un calc del primer i Ramos també se'l va apuntar per 6-3 per certificar el seu segon títol català a les instal·lacions del CT Girona, que presentava un immillorable aspecte per a l'ocasió.

Abans de la final masculina, Lourdes Domínguez es va poder acomiadar del tennis professional per la porta gran amb un triomf contra Laura Pous. En el primer set, la jugadora gallega del RCT Barcelona va salvar el primer servei, però ja va ser suficient per prendre la iniciativa perquè la resta tot van ser trencaments. En el segon parcial, la granollerina es va avançar per 0-2, però quatre jocs consecutius

de la seva rival van decantar el títol a favor de Domínguez.

Girona, altre cop