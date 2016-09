La política de rotacions

El Barça Lassa, amb una plantilla de disset jugadors d'una qualitat contrastada, afronta aquest vespre el duel a Guadalajara (20.30 h) amb la intenció de continuar acoblant un equip amb moltes novetats. El club ha inscrit el danès Lasse Andersson i el francès Dika Mem al vinculat per permetre que puguin entrar fins a setze jugadors en l'acte i no els catorze que diu el reglament. Així doncs, no s'hauran de quedar, com la temporada passada, tres jugadors a casa en cada partit. Abans del debut en la lliga de campions, el diumenge 25 a Polònia (Wisla Plock), l'equip de Xavi Pascual jugarà tres partits de lliga.

El Fraikin Granollers s'estrena aquest vespre al Palau Olímpic contra el Liberbank Ciudad Encantada (20.30 h). Carlos Viver té les baixes del capità, David Resina, del lateral Alejandro Márquez i del porter Vicent Álamo, un dels fitxatges d'aquesta temporada. El tècnic considera que la millora de l'equip, que es va estrenar amb una derrota al Palau Blaugrana, serà gradual: “Les situacions de joc aniran millorant a mesura que avanci la primera volta.” El Ciudad Encantada arriba a Granollers amb la moral pels núvols després de tombar l'Osca 34-24 dissabte passat.