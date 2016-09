24.000 milles de viatge marí

Dídac Costa (Barcelona, 1980) intentarà igualar la marca del basc José Luis de Ugarte, l'únic regatista de l'Estat espanyol que va aconseguir completar la Vendée Globe, la duríssima volta al món en vela en solitari, sense escales, ni assistències, la vuitena edició de la qual ha estat presentada avui a París. “L'objectiu principal és acabar la prova i no tenir avaries mecàniques que m'impedeixin competir durant els tres mesos que dura la prova”, va manifestat ahir Costa en la presentació de la prova, al Palau de la Borsa de París.

El navegant català espera així finalitzar la prova com ho va fer Ugarte –ja mort–, sisè en l'edició 1992-1993. Els altres dos espanyols que es van enrolar en la Vendée Global, el basc Unai Basurko (2008-2009) i el mallorquí Bubi Sansó (2000-2001 i 2012-2013), van haver de retirar-se. La sortida d'aquesta edició es donarà a Les Sabres d'Olonne, prop de Nantes, a l'oest de França, el 6 de novembre a les 13.02 hores. Els competidors (29), provinents de quatre continents, tenen edats compreses entre 23 i 66 anys. La prova es fa cada quatre anys des del 1989.

Dídac Costa, bomber de professió, competeix amb l'equip Un Planeta, Un Oceà, el mateix amb el qual ja va completar una volta al món en la Barcelona World Race –Volta al Món a Dos– al costat d'Aleix Gelabert, amb el qual van finalitzar quarts en l'edició 2014 -2015. En el seu debut en la considerada com una de les proves més dures del món –per molts, equivalent a pujar l'Everest–, Costa ha hagut de preparar la Vendée Globe mentre treballava com a bomber.

Durant els últims mesos, ha estat especialment implicat en la preparació del vaixell –un IMOCA de 18 metres– amb el qual solcarà almenys 24.000 milles nàutiques (gairebé 40.000 km). Per al navegant, dos punts als oceans Índic i Pacífic són especialment sensibles dins del recorregut. “Entre Sud-àfrica i Madagascar i entre Nova Zelanda i Xile hi ha zones remotes on un eventual rescat pot tardar dies a arribar”, ha alertat. El patró català, que amb prou feines pot dormir intervals de dues hores per no desatendre el vaixell, s'alimentarà de menjar liofilitzat, que pel seu procés de deshidratació és còmode per guardar, i beurà aigua del mar tractada amb un filtre.

Dels 29 competidors –20 d'ells, francesos–, 15 ja l'han realitzat abans i 14 debuten en la prova, entre ells el català Costa. Els participants busquen, a més de la victòria –el guanyador s'embutxaca 160.000 euros–, batre l'actual rècord de la prova, en poder del vencedor de l'última edició, el francès François Gabart, que va establir la marca el 23 de gener del 2013 en 78 dies, 2 hores i 16 minuts, per cobrir una distància teòrica de 21.600 milles nàutiques (40.024 quilòmetres). En les set anteriors edicions, han competit 138 navegants, però només 71 han creuat la línia d'arribada, una mostra de la duresa de la prova.