El Barça, amb dues cares

El Barça Lassa va sumar a Guadalajara la segona victòria a la lliga en un partit amb dues cares, en què el nivell d'intensitat defensiva va marcar els bioritmes blaugrana. El conjunt català va cedir la iniciativa en el primer temps (15-14), però en el segon es va aplicar molt més en tasques defensives i gràcies als contraatacs va superar clarament el seu rival. El parcial de la segona meitat va ser de 10-20. Amb Chema Márquez com a far ofensiu –6 gols en 30 minuts– i l'etern Jota Hombrados sota els pals, el Guadalajara li va guanyar la partida al Barça en la primera meitat (15-14). D'entrada, Xavi Pascual va apostar per una primera línia formada per tres de les incorporacions del curs, amb N'Guessan, el joveníssim Mem i el danès Lasse Andersson com a director d'orquestra. Però els principals problemes blaugrana provenien de la defensa davant un equip manxec que va deixar clares les intencions de bon començament (4-1). El conjunt català es va anar entonant (5-5) i el partit va entrar en una fase d'intercanvi de cops, que els locals van resoldre al seu favor gràcies a un penal d'Ignacio Moya en l'últim instant. Com fa una setmana contra el Granollers, la metamorfosi blaugrana en el segon temps va ser determinant. Sense Wael Jallouz, que no va entrar en la convocatòria, Lasse Andersson va demostrar que també és un canoner de garanties. El principal canvi, però, va ser la major intensitat defensiva del Barça, amb la porteria ben coberta amb Gonzalo sota els pals. El conjunt català va poder córrer al contraatac i els principals beneficiaris van ser els extrems, Víctor Tomàs i Valero Rivera, els màxims golejadors de l'equip, amb 8 i 6 dianes, respectivament. Amb un parcial de 5-13 (20-27) en un quart d'hora, el conjunt de Xavi Pascual va encarrilar la victòria i va poder arribar als últims minuts sense més entrebancs. El tècnic va poder dosificar els jugadors, que dissabte tindran un altre compromís de lliga teòricament molt més exigent a la pista del Naturhouse La Rioja, el subcampió de les últimes edicions del campionat i que ahir va ensopegar contra l'Ademar de Lleó (27-23).