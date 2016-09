“Tothom m'anima perquè continuï”

Si durant quatre anys et prepares per només mig minut de prova i en el moment clau et surt bé és una gran satisfacció Les medalles col·lectives són més boniques. Compartir el triomf amb un company genera

un record millor Físicament estic millor que mai i psicològicament estic animat i amb ganes d'afrontar un altre cicle olímpic Lleida és el centre de tot. Fa anys que visc fora i tot i així hi rebo molta estima. En la recepció em va caure alguna llàgrima

Saúl Craviotto (Lleida, 1984) va tornar de Rio de Janeiro amb un or (K2 200 m) i un bronze (K1 200 m) que, amb l'or de Pequín i la plata de Londres, el converteixen en el millor esportista olímpic català de tots els temps. En plenes vacances, el lleidatà resident a Gijón assegura a L'Esportiu que afronta un nou cicle olímpic amb l'objectiu de disputar els seus quarts Jocs.

Ha demostrat una gran regularitat amb quatre medalles en tres Jocs diferents. Això encara el deixa més satisfet?

Més que el nombre de medalles això és el que valoro més. Haver estat en tres Jocs diferents, mantenint el nivell tants anys.

Quina de les quatre medalles l'ha deixat més satisfet?

Potser la que m'ha costat més aconseguir, que és el bronze

en K1 200 m de Rio de Janeiro. És la que més valoro, perquè no hi comptava.

Aquestes quatre medalles l'han convertit en l'esportista català amb millor palmarès olímpic. N'era conscient?

No ho sabia fins que m'ho van dir en una entrevista a Rio de Janeiro. Però no dono gaire importància ni als rànquings ni al número de medalles. En el meu esport tinc l'avantatge que puc doblar proves, cosa que no passa en proves de llarga distància, com la marató, per exemple. No em vull treure mèrit, però això no em preocupa. Penso només en la meva competició, i de moment de quatre finals en vuit anys olímpics he aconseguit quatre medalles. És una efectivitat del cent per cent, i això és el que més valoro.

Prefereix quedar-se amb el treball i l'esforç fets?

Sí, perquè aquests han estat quatre anys molt durs en què he preparat una prova de 34 o 33 segons. Si durant quatre anys et prepares per a només aquest mig minut i en el moment clau et surt bé és una gran satisfacció.

Sent ja veterà, ha hagut de portar el cos més al límit que mai per guanyar aquestes medalles?

Més que el cos, el cap. Això ha estat complicat. La part física és la més fàcil de la meva carrera. El meu entrenador em prepara molt bé i planifica molt bé els entrenaments per arribar a la competició físicament al cent per cent. Es pateix molt, és cert, però la mentalització és el més complicat. La gent esperava que repetís medalla i això genera molta pressió.

Va preparar el K2 amb un company nou, molt més jove i en només set mesos. La compenetració va ser fàcil o va costar?

Va ser força fàcil perquè tenim una forma de palejar molt semblant. Cristian Toro té només 24 anys i és molt fort i explosiu. Individualment estava gairebé al meu nivell, i entrenar-nos junts genera competència i ens ajuda a millorar. Ell m'ha ajudat a mi a ser més ràpid i jo també a ell. La compenetració ha estat molt bona i tenim molt bona relació. La prova que més m'ha satisfet és la de K1 però la que sempre m'ha agradat més és la de K2. Amb Cristian Toro ara a Rio de Janeiro i a Pequín fa vuit anys amb Carlos Pérez. Les medalles col·lectives per mi són més boniques. Poder compartir el triomf amb un company genera un record millor.

S'esperava que la compenetració aniria tan bé?

Aquest esport no té gaire misteri. Mana el cronòmetre. I en les referències que teníem dels entrenaments ja vèiem que fèiem uns temps molt bons. Interiorment sabia que, si no passava res estrany, si no ens posàvem malalts el dia abans, si tot sortia bé estaríem lluitant entre els cinc primers o per un bronze, i que si fèiem la cursa de la nostra vida podíem lluitar per l'or, com va passar. La sorpresa ha estat el K1; no comptava amb aquesta medalla. Sabia que podia ser a la final i que si tenia el dia bo podia fer un bon resultat, però no esperava el bronze.

Tinc entès que en els entrenaments amb el seu company es desafiaven constantment.

Sempre. Cada dia. Cristian m'ha ensenyat a ser més competitiu, i mira que fa anys que estic en aquest món. Sempre s'aprenen coses noves. Ell és molt competitiu. És una mica dur competir tot l'any en els entrenaments dia rere dia, tant al gimnàs com a l'aigua. Però a ell no li agrada perdre ni al parxís, i això m'ha generat una tensió durant tot l'any que m'ha ajudat a millorar.

La preparació del K1 i el K2 és gaire diferent?

La preparació física és la mateixa. El K2 es fa en 32 segons i el K1, en 34. Són només dos segons de diferència i, per tant, la preparació per aguantar la prova és la mateixa. El treball de gimnàs és igual. L'únic que canvia és que ens hem d'acoblar bé els dos companys. Quan muntàvem el K2, en els entrenaments ens havíem de fixar que les pales entressin en el mateix moment i en aplicar la força de la mateixa manera. És qüestió de fer quilòmetres i d'acoblar.

És inevitable preguntar-li per la seva continuïtat i per si es veu competint a Tòquio 2020.

Abans de Rio tenia pensat plantejar-me la retirada un cop acabats els Jocs perquè ja fa molts anys que competeixo. Vaig entrar en l'equip espanyol amb 15 anys i ara en faré 32. És més de mitja vida en aquest món i et vas cansant, sobretot de cap.

Al final, però, el meu entorn, la meva gent, els meus patrocinadors, el meu entrenador... tots m'animen perquè continuï i faci l'esforç per arribar a Tòquio. De moment, físicament estic millor que mai i psicològicament estic animat i amb ganes d'afrontar un altre cicle olímpic. Ho aniré veient any rere any, però en principi crec que puc fer alguna cosa. Aniré fent i preparant-me per ser a Tòquio.

Costa gaire combinar la preparació amb la feina de policia?

És complicat, perquè vas a patrullar vuit hores i després t'has d'entrenar. A vegades alguns dies es fan una mica llargs, però em donen moltes facilitats dins el cos. Les quatre medalles olímpiques les he aconseguit sent policia, i tot han estat facilitats i molta estima per part del cos.

Algun cop algú l'ha reconegut mentre li posava una multa?

A vegades em reconeixen pel carrer mentre estic de servei. Hi ha molta afició al piragüisme a tota la zona cantàbrica. Per una banda és una situació simpàtica, però per l'altra també pot ser perillosa. No m'agrada gaire que em reconeguin perquè la meva feina a vegades és complicada. Si has de detenir algú i et reconeixen és molt fàcil que em puguin localitzar. Només cal entrar en el meu compte de Twitter o d'Instagram i veure on m'entreno i l'hora exacta en què ho faig. No poso mai fotos de casa meva, però investigant una mica és fàcil saber on paro. Haig de veure en un futur proper què faig. Potser és millor estar a l'oficina, perquè al carrer es generen situacions de perill.

Com es va introduir en el piragüisme?

Per tradició familiar. El meu pare és piragüista, i els meus tiets i cosins. A Lleida, quan vaig començar, no hi havia gaire gent que fes piragüisme, però ara em sembla que hi ha més de 500 llicències. La Paeria de Lleida ha fet instal·lacions noves, i a la ciutat està creixent molt aquest esport. Abans recordo que estava sol al Segre entrenant-me amb el meu pare i ara cada cop que vaig a Lleida veig molts nens fent piragüisme. El més bonic és pensar que he pogut ajudar una mica que el piragüisme es practiqui una mica més.

Ja fa anys que no viu a Lleida, però per la recepció que li van fer va quedar clar que a la seva ciutat no l'obliden.

He estat més de la meitat de la vida fora de Lleida. Visc entre Sevilla, Madrid i Astúries i a vegades no sé ni on tinc casa meva, però Lleida ha estat la meva base tota la vida. Cada mes o mes i mig agafo el cotxe sigui on sigui i em planto a Lleida. Ho necessito, és el que m'ajuda a recarregar les piles. És on tinc els pares, les germanes, els records... Per a mi Lleida és el centre de tot. Fa molts anys que visc a fora i tot i així rebo molta estima de Lleida. Es va veure en la recepció. Jo sóc de pedra, però em vaig emocionar. Em costa plorar, però aquell dia em va caure alguna llàgrima.

On guarda les medalles?

Ara mateix estan tot el dia amb mi. Són dies de recepcions, de visites als mitjans... Com aquell qui diu porto les medalles a la butxaca. Són setmanes de bogeria i les porto al damunt. Quan estigui més tranquil les posaré en una vitrina a casa.