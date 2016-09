El lideratge, en joc

El Barça Lassa posa en joc el lideratge a la pista del Naturhouse La Rioja, l'escenari de l'última derrota del conjunt blaugrana en qualsevol competició estatal, el 18 de maig del 2013. Des d'aleshores l'equip de Xavi Pascual ha encadenat 93 triomfs en la lliga i 124 en total. El Naturhouse és el subcampió i s'ha reforçat a consciència –l'exblaugrana Montoro, entre altres–, tot i l'última ensopegada a la pista de l'Ademar (27-23). “Ha millorat, té primera i segona unitat, i és un dels millors d'Europa”, sentencia Pascual.

El Barça arriba a Logronyo en ple procés d'adaptació d'Andersson, N'Guessan i Mem. “Ens falta acoblament en la primera línia, que és la zona de creació, i això no s'aconsegueix un dia per l'altre. Els rivals encara estan forts físicament en la primera meitat, però amb la nostra rotació no poden mantenir el ritme fins al final”, diu.