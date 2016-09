Estrena de retrobaments

Un derbi sempre té components especials. Sempre agrada i motiva jugar contra equips on hi ha coneguts, excompanys o, fins i tot, amics. “Anar al Baldiri Aleu sempre és singular. És bonic jugar allà contra la Santboiana”, reconeix Pol Pla, jugador del Barça de rugbi que avui (16 h, Esport 3) visita el feu del conjunt del Baix Llobregat en la jornada inaugural de la divisió d'honor d'enguany.

“El partit arriba amb els dos equips en una fase molt prematura. Als dos conjunts ens falta molt de rodatge”, considera Ricardo Martinena, més conegut com a Maño, que aquest estiu ha passat de la banqueta blaugrana a la direcció esportiva de la Santboiana, el degà del rugbi espanyol. Martinena, un dels grans artífexs de l'ascens de categoria del Barça fa dos anys, va avisar el club a l'equador del curs que considerava que s'havia de fer un salt qualitatiu dins la secció i fer-la professional. No va ser així i Martinena va ser temptat per la Santboiana per fer de director tècnic, dirigir un projecte de millora d'entrenadors i formar part de l'staff de Lewis Williams conduint l'atac de l'equip del Baix Llobregat. “Sempre es diu que els jugadors espanyols no tenen nivell, però qui no té nivell són els entrenadors. Si es millora en aquest aspecte, el talent es quedarà a casa i millorarem. Aquesta és la meva funció”, explica Martinena. Mesos després d'haver canviat de casa, Maño es tornarà a veure amb el cos tècnic i els jugadors amb els quals ha compartit els darrers quatre cursos. “Serà un partit especial. És clar. Aprecio molts els xavals. És una història que va passar però que mai oblidaré”, recorda l'actual director tècnic de la Santboiana, que considera que la millor arma del Barça és la seva actitud. “No es rendeixen mai. Lluiten des del primer minut fins a l'últim. Per això han arribat on són”, hi afegeix Martinena, que recorda que la Santboiana encara no podrà disposar de tres dels nous reforços d'enguany.

Relleu neozelandès