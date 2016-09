Dubtes a l'hora de la veritat

Sempre és feixuc començar amb bon peu una gran competició de seleccions. Les fases de grups se li entravessen al combinat espanyol, que, sense brillar, guanya els partits per galons i qualitat individual. L'equip de José Venancio, en què figuren els blaugrana Juanjo, Paco Sedano, Sergio Lozano i Aicardo, i el català José Ruiz, ha acabat invicte la fase de grups però sense oferir la millor imatge. “Ens falta determinació, intensitat, solvència i tensió competitiva. Però ara no podem fallar. Arriben les eliminatòries i ja no hi ha xarxa”, comenta Venancio. Espanya juga aquesta matinada (00.30 h, GOL) contra el Kazakhstan el partit de vuitens de final. A quarts de final ja l'espera el guanyador del Rússia-Vietnam que es va jugar ahir. El combinat rus, en què figura el blaugrana Rómulo, tampoc ha fet gaire bona fase grups però l'ha superat també amb tres triomfs. En la mateixa banda del quadre figura la selecció del Brasil, que ha estat la màxima golejadora de la fase de grups amb 29 gols, dos dels quals del blaugrana Bateria. Dyego, en canvi, no ha acabat de participar gaire en els esquemes de la canarinha.

A l'altra banda del quadre, el combinat argentí del colomenc Maxi Rescia tampoc va brillar però ha accedit als vuitens amb dos triomfs i un empat. Rescia, però, va rebre una entrada esgarrifosa, té un esquinç al turmell i és dubte per al partit de quarts de final en cas que l'albiceleste s'hi classifiqui. En aquella banda del quadre, la selecció portuguesa de Ricardinho ha meravellat en l'estrena. L'astre portuguès ha conduït la seva selecció amb nou gols i amb detalls d'extrema dificultat marca de la casa. El seu rival a vuitens, Costa Rica.