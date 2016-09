“Això és un somni”

“Perquè els somnis es compleixen!”, així començava l'àpat revitalitzador que Elena Congost compartia amb la seva família per commemorar la flamant medalla d'or guanyada en la marató dels Jocs Paralímpics. L'acompanyava la seva parella, el pare, els sogres i en Roger Esteve, el seu entrenador i guia, que ja s'ha convertit gairebé en un membre més de la família.

Esteve estava molt nerviós durant la prova, i és que “des de fora el cronòmetre no es mou, el temps no avança”, deia. El guia de Congost va haver de renunciar a córrer perquè no s'havia adaptat bé a les condicions ambientals que caracteritzen Rio de Janeiro i si un de l'equip falla automàticament tots dos queden desqualificats, una possibilitat que ell volia evitar.

Congost i Esteve van decidir llavors arriscar-ho tot a una carta i deixar que Congost fes els 42 quilòmetres sola. Una de les coses més importants era tenir controlats els punts d'avituallament i assegurar-se que l'atleta seria capaç d'agafar les ampolles d'aigua i les esponges per mantenir-se sempre hidratada; per això, van utilitzar un pal extensible que li feien xocar contra el pit.

La resta de la cursa ja és història. Elena Congost s'ha convertit en la primera dona que guanya una marató paralímpica, ja que era la primera vegada que aquesta disciplina s'incloïa en uns Jocs Paralímpics. Amb un temps de 3h01:43 hores, va millorar la marca que va fer en la marató de Londres: “Ni en el millor dels somnis m'hauria imaginat fer el meu millor temps a Rio.”

La barcelonina va viure la cursa amb tranquil·litat dominant-la ja des dels 500 metres, tot i que “no volia anar al davant, però m'hi vaig trobar i vaig anar al meu ritme mentre les altres es despenjaven”, recorda. Una cursa plàcida però que es va eternitzar a l'última volta: “Vaig patir de valent en els darrers tres quilòmetres, em pensava que no arribava.” Ara ja “no em fa mal res, ni estic cansada, m'és igual tot: he complert el meu somni i estic supercontenta de poder compartir la victòria”, afirma. L'energia de la maratoniana és tan inesgotable que preguntava a Roger Esteve quan és que comencen la preparació per a Tòquio. Fora bromes, el que vol ara és “descansar, agafar forces”, recuperar-se i gaudir de totes les coses que no ha pogut fer durant l'any per haver-se estat entrenant, explica. Entre elles, la seva família, amb un pare “molt orgullós” que ja esperava aquesta victòria, i amb una parella, Jordi Riera, “feliç perquè ella ha tocat el cel i perquè ha fet el que calia. És la diferència dels grans esportistes, que es motiven davant les adversitats”.