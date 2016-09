El Barça agafa velocitat de creuer

El nou Barça Lassa va prenent forma abans que comenci diumenge la lliga de campions. Ahir, la quarta victòria en quatre partits en l'Asobal, però aquesta vegada amb la contundència habitual dels darrers anys. L'equip va retre un petit homenatge al jugador de bàsquet Petteri Koponen, ingressat per un accident de trànsit. Xavi Pascual, que va donar descans a Jícha, va fer jugar molts minuts als seus jugadors, sobretot als joves i als nous, que continuen acoblant-se i confirmat el seu talent. Amb tot, l'inici de partit no va ser senzill. Els visitants van començar ferms en defensa i va haver de ser la inspiració sota pals de Ristovski el que va donar l'empenta definitiva a l'equip. La sortida a la pista del cada vegada més desequilibrant Lasse Anderson i de Víctor Tomàs va acabar de trencar el duel. En deu minuts es va passar del 8-6 al 14-6 i Ristovski, molt còmode sota els pals, ho continuava aturant pràcticament tot. En arribar al descans, el resultat parlava per si mateix (16-8). En el segon temps l'equip de Pascual encara va ser més intens, sobretot en defensa. Tres recuperacions pràcticament seguides de Sorhaindo i una de Víctor Tomàs van permetre als blaugrana fer el que més els agrada, córrer al contraatac. La diferència continuava augmentant (25-13 en el 45'). Tot i el domini en el marcador, els jugadors van mantenir la concentració i l'efectivitat en el llançament va ser altíssima. El xou de Ristovski també es va mantenir fins al darrer minut. Amb un percentatge d'aturades d'un 50%, només va concedir set gols, i va demostrar que Gonzalo té un relleu de garanties.