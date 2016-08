“No puc suportar perdre una pilota dividida”

Rómulo Alves (Fortaleza, 28 de setembre de 1986) és el fitxatge amb més cartell del renovat Barça de futbol sala. Arriba del Dinamo de Moscou assessorat pels exjugadors blaugrana Ari, Igor i Fernandão. No l'espanta el desafiament i es mor de ganes de començar a jugar els primers partits al Palau Blaugrana. Abans, però, disputarà el seu primer mundial amb la samarreta de la selecció de Rússia, la terra que l'ha acollit durant les últimes 6 temporades.

Li han provat els primers dies de blaugrana?

Molt. Està anant tot bé, vaig passar les proves mèdiques sense problemes i estic molt content. Fa uns dies em vaig poder vestir amb la samarreta blaugrana i vaig notar molt bones sensacions. Estic boig per començar.

Fa temps que sona el seu nom. Com va anar el fitxatge?

Vaig firmar quan estàvem jugant els play-off de Rússia. Les negociacions van ser molt llargues, a través del meu representant, que sempre m'ha estat molt sincer amb les seves opcions. També vaig parlar molt amb el Marc Carmona, que em va ajudar molt. Ell em va fer la primera oferta per venir.

Li deuen haver dit alguna cosa, els brasilers que han passat per can Barça.

Sóc molt amic de l'Igor, que va marxar fa un parell de temporades. És de la meva ciutat del Brasil i sempre m'ha parlat meravellosament de Barcelona, de la calor, de la platja... A més, a Rússia he estat amb el Fernandão i l'Ari. M'han dit que era un somni jugar a Barcelona, que no hi ha res negatiu i que tot és perfecte. Amb pocs dies m'he adonat que tenien raó i que no em mentien.

Ve amb la condició d'estrella. L'espanta, aquest paper que li han donat?

No. És una cosa bona que m'agrada força. Si pensen que sóc bo i que tinc condicions és perquè alguna cosa he demostrat. Ho puc corroborar. Potser, per això tinc ganes de començar a jugar, per demostrar el meu nivell de futbol sala.

La gent del Palau Blaugrana què n'ha d'esperar, de vostè?

Jo sóc un paio molt competitiu. Sóc un jugador que no suporta perdre una pilota dividida. M'agrada xutar a porteria. Sobretot, em defineixo com un tipus amb moltes ganes de jugar a futbol sala.

El recordo a Lleida jugant la final contra el Barça amb la samarreta del Dinamo. La seva idea és fer el mateix que aquell Barça a la UEFA Futsal Cup?

Allò va ser acollonant. Em va marcar com l'afició animava el Barça, com tothom anava al ritme dels Dracs. El que fan durant els partits és bestial. I evidentment, vull repetir allò de Lleida però vestit amb la samarreta del Barça (riu). Però les coses no arriben soles. Ho hem de tenir al cap, però abans hem de treballar molt perquè arribin els resultats.

Ve del futbol sala rus. Li costarà adaptar-se al futbol sala d'aquí?

Vinc de Rússia, on el futbol sala és més físic i no és tan tàctic ni tècnic com aquí. Però és una gran lliga i m'ha ajudat a fer una evolució molt bona del meu futbol. A més, durant sis mesos vaig estar jugant a Torrejón durant la temporada 2009/10. Hi vaig estar molt a gust i no em va costar gens adaptar-me a la manera de fer d'aquí.