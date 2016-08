N'Guessan: “Pascual em va convèncer per jugar al Barça”

El lateral esquerre internacional francès Timothey N'Guessan, fitxat pel FC Barcelona Lassa per a les tres pròximes temporades, va dir ahir en la seva presentació que arriba al club en excel·lents condicions: “Estic en el millor moment després d'un gran any.” “Espero fer bones coses –hi va afegir–, treballar molt i aprendre. Arribo molt satisfet amb la plata olímpica aconseguida a Rio, el meu primer èxit amb França, i espero més títols amb el Barcelona.”

N'Guessan, de 23 anys, 1,96 metres i 100 kg de pes, és el setè jugador francès que militarà en l'handbol blaugrana. El lateral destaca per la seva potència de llançament i capacitat de gol, encara que també exerceix com a central si és necessari. La temporada passada va ser el màxim golejador del seu equip, el Chambéry, i desè màxim golejador de la lliga francesa (124 gols), amb una mitjana de cinc gols per partit. Va militar en el Chambéry des de la temporada 2011/2012, i va acabar en la cinquena posició de la lliga la temporada passada.

N'Guessan va començar a jugar al Dieppe fins al 2008, i va fitxar per l'SMV Porte Normande en la temporada 2008/2009. Després de fitxar pel Chambéry, la temporada 2013/2014 va tenir una pubàlgia, cosa que li va impedir jugar la final de la supercopa de França contra el Dunkerque (23-21), el primer títol que guanyava el Chambéry en dotze anys. Va ser un jugador habitual en categories inferiors de la selecció francesa i considerat un dels millors jugadors de la seva generació.

La temporada 2012/2013 N'Guessan va ser convocat per Claude Onesta per jugar uns partits amistosos preparatoris per al mundial, i va debutar el 7 gener del 2013 contra l'Argentina. Més tard va ser elegit per jugar el mundial del 2013 a Espanya, on la seva selecció va quedar en sisè lloc.

Ha estat 24 vegades internacional. No va ser seleccionat per a l'europeu del 2014 ni per al mundial del 2015, però sí que ha competit en els Jocs de Rio de Janeiro, en què ha guanyat per a França la medalla de plata, igual que el també blaugrana Cédric Sorhaindo. “Xavi Pascual i Cédric Sorhaindo em van convèncer per venir al Barcelona. Jugar en aquest club és un repte molt gran per a qualsevol jugador”, va remarcar ahir. Una de les seves virtuts és passar de lateral a central. Va comentar que això és possible perquè a Chambéry va jugar ja de central algunes vegades. “N'he parlat amb Pascual i tot dependrà del que l'entrenador plantegi”, hi afegeix.