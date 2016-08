Unes noces de plata amb convidats especials

El 2017 es commemorarà el 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992. Un fet que la marató barcelonina celebrarà reunint el pòdium masculí i femení de la marató olímpica de Barcelona 1992. D'aquesta manera, el coreà Young-Cho Hwang, guanyador de la prova i medalla d'or; el japonès Koichi Morishita, i l'alemany Stephen Freigang, segon i tercer respectivament, ja han confirmat la seva presència a Barcelona el mes de març que ve, amb motiu de la Zurich Marató de Barcelona. Igualment, les tres millors en categoria femenina: la russa Valentina Yegorova, guanyadora de la medalla d'or; la japonesa Yuko Arimori, i la neozelandesa Lorraine Moller, plata i bronze per aquest ordre, també han acceptat la invitació de l'organització de la cursa i no hi faltaran.

Els sis atletes medallistes prendran part en la Breakfast Run, la tradicional cursa de l'esmorzar que congrega corredors i acompanyants el dia anterior a la prova. Un fet que ens traslladarà 25 anys enrere, ja que la cursa, de poc més de quatre quilòmetres, rememora els últims quilòmetres de la marató olímpica amb una emotiva entrada final a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La japonesa Yuko Arimori ja ha mostrat el seu interès per participar l'endemà, 12 de març del 2017, en la distància completa de la Zurich Marató de Barcelona.

Young-Cho Hwang i Koichi Morishita van protagonitzar un apassionant duel en els últims quilòmetres de la marató del 1992. L'últim tram és una pujada molt forta fins a l'estadi, situat quasi al punt més alt de Montjuïc i aquell mes d'agost del 1992 la calor i la humitat van fer encara més difícil el recorregut de la marató olímpica. El corredor coreà es va imposar finalment amb un temps de 2h13:23. Només 22 segons després entrava el japonès Koichi Morishita, i a continuació l'alemany Stephen Freigang, que van completar el pòdium masculí per aquest ordre.

La prova en categoria femenina va ser dominada per la russa Valentina Iegorova. L'atleta especialitzada en proves de llarga distància es va imposar a Barcelona amb un temps de 2h32:41, i va aconseguir així l'èxit més gran de la seva carrera esportiva. Iegorova ampliava el seu medaller olímpic quatre anys després (el 1996) amb la medalla de plata en la marató olímpica d'Atlanta. La seva victòria a Barcelona no va ser fàcil i va tenir en la corredora japonesa Yuko Arimori la principal rival. Arimori va entrar a la meta de Montjuïc només 8 segons després de Iegorova, amb un temps de 2h32:49. Les va acompanyar en el pòdium la neozelandesa Lorraine Moller, bronze amb 37 anys.