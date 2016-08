Un altre campió per al Polo

El RC Polo ha anunciat el fitxatge de Pedro Ibarra, capità de la selecció de l'Argentina, que va guanyar l'or olímpic a Rio. El defensa, un dels millors del món, s'incorporarà a la plantilla al setembre per començar a preparar la nova temporada.

Aquesta no serà la primera experiència d'Ibarra en l'hoquei sobre herba a Europa. Abans havia jugat quatre temporades en la lliga holandesa i dues en la belga. “Sempre he tingut ganes de venir a jugar a la lliga espanyola i, quan el Polo va contactar amb mi, no vaig dubtar en cap moment d'acceptar l'oferta.”

Ibarra coneix a la perfecció alguns dels seus nous companys, com ara els seus compatriotes en la selecció campiona olímpica, Matías Rey i Lucas Vila, decisius la temporada passada, en què l'equip va ser campió de la copa i subcampió de la lliga. “Rey i Vila m'han donat molt bones referències; el Polo és el favorit per guanyar la lliga i la copa, i vindré a guanyar títols, fins i tot la copa d'Europa.” Ibarra s'afegirà als entrenaments de l'equip la setmana que ve.