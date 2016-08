Pedrolo sense límits

Ferrésosté que Pedrolo hauria de ser lectura obligatòria per a estudiants d'història i sociologia

El 1957 és quan Manuel de Pedrolo escriu La terra prohibida, una tetralogia narrativa que el professor de la Universitat Rovira i Virgili, Xavier Ferré, situa com el punt de partida del pensament polític de l'autor. La terra prohibida, que haurà d'esperar 20 anys a veure la llum, “és un lloc de memòria perquè ens explica i interpel·la prenent com a punt de partença els anys cinquanta”. Posant èmfasi en el període que va del 1957 al 1982, en el llibre Manuel de Pedro i la nació (Edicions del 1979),Ferré analitza el pensament polític de l'escriptor de l'Aranyó, un creador obertament independentista per qui l'alliberament nacional no es podia separar de l'alliberament social.

El llibre es fixa en l'amplíssima obra literària i articulística de Pedrolo, que va conrear tots els gèneres, per detallar el procés personal que el porta a mantenir un compromís polític que mai canviarà i una coherència plena dins l'obra i entre la producció literària i la seva vida. El primer pas per descriure aquest procés –un primer pas marcat expressament– és el d'exposar les tesis filosòfiques de Pedrolo. Massa sovint injustament reduït a una sola novel·la –Mecanoscrit del segon origen– o en alguns casos, segons Ferré, als seus articles al diari Avui (on va escriure del 1976 fins a finals dels 80), el seu model de pensament sobre el concepte del “límit” generarà tota la seva obra i també les posicions polítiques.

“Pedrolo considera que no serem lliures si primerament no ho volem ser; la llibertat no ens ve donada des de fora sinó que és un esforç, un guany de lluita individual”, precisa Ferré. És a partir d'aquesta “consciència individual que surt la consciència política” i es planteja “la lluita pel doble alliberament”, el nacional i el social. “Pedrolo es revolta contra l'autolimitació del subjecte per vèncer el límit estructural de l'Estat.” El pensament filosòfic de l'autor de la Segarra, mort el 1990, “no ha estat tingut massa en compte”, lamenta Ferré, que avisa que “la desvirtuació de la seva vessant filosòfica” ha portat a no conèixer prou bé la seva obra. Per exemple, de Mecanoscrit del segon origen diu que “si el llegissin bé veurien que és una utopia revolucionària”. Resseguint la seva frondosa biblioteca es pot detectar la influència de les lectures de Camus, Sartre o Marx en Pedrolo, que sostenia que feia una “literatura existencial”, i en cap cas de l'absurd. “Cal explicar el pensament filosòfic de Pedrolo per explicar el seu pensament sociopolític; si no, no s'entén la seva radicalitat del llenguatge ni la radicalitat de la concepció política”, defensa Ferré, que va més enllà a l'hora d'alertar la recepció esbiaixada que ha patit la seva obra: “Fora de la literatura, Pedrolo no entra a la Universitat, i en canvi, per entendre els anys 50, 60 i 70 és un autor de primera magnitud. La terra prohibida hauria de ser lectura obligatòria per als estudiants d'història i sociologia.”

“Pedrolo sempre diu que el seu independentisme comença amb l'ocupació franquista del 39.” Als anys 40 entra en contacte amb altres escriptors, com ara Maria Aurèlia Capmany o Joaquim Carbó, i comença el seu procés d'elaboració ideològica, que als anys 80 el portarà a ser netament independentista. I a ser, ja, una referència per als joves vinculats al PSAN (Partit Socialista d'Alliberament Nacional). Les seves col·laboracions a la premsa vénen d'abans de l'Avui (s'enceten als anys 50 a Pont Blau, una revista de l'exili publicada a Mèxic), però és a partir de l'Avui que “fa forrolla entre la joventut, els estudiants universitaris i militants polítics”. “Té una funció a l'hora de cohesionar una opinió pública fins aleshores marginada pel poder.” La seva no era una opinió “estàndard” per a l'època.

Pedrolo encarna la figura de l'intel·lectual que no cau en les temptacions de vedette pública, que sempre va a la concreció –fuig de l'abstracte refistolat–, que planteja la crítica a través d'“indicis”, “en forma d'interrogant” i que manté una coherència entre la seva vida i obra: “es recloïa en la literatura perquè era la seva vida, t'explicava a través dels llibres la seva actitud”.

Què distingeix Pedrolo d'altres intel·lectuals coetanis? “Ell no canvia, en el sentit que assumeix fins a la seva mort un mateix plantejament; els altres es queden en l'autonomisme, accepten l'estructura i ell, no.” És per aquest motiu que Ferré el considera un referent del tipus d'intel·lectual que “no claudica, que no es dóna per vençut”. “És una pedra bassal.” En certa manera, la seva figura d'escriptor compromès equivaldria a allò que va significar a l'època Lluís Maria Xirinacs com a líder de moviments cívics i polítics.

Potser per tot plegat la Transició llança sobre Pedrolo paletades d'oblit. “La reforma postfranquista diu «això s'oblida i això no s'ha d'oblidar»: com que és un autor complex, que té el seu propi criteri, que fabrica i construeix una opinió, doncs «aquest home», fora.” “L'esqueix” que no es conforma amb la transició i la cortina de “la reconciliació nacional” –“la gent resistent que diu no a la Constitució”, apunta Ferré– és el que manté viu Pedrolo. Aquest esqueix i, és clar, tots els seus lectors, que són molts.