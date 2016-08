Iceta i Parlon mantenen el torcebraç per liderar el PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, van dinar ahir per exposar-se els seus plans amb vista a les primàries del 15 d'octubre. Els dos dirigents mantenen la seva disposició a presentar-se a les primàries per liderar el partit, i van emplaçar-se a continuar parlant, segons fonts pròximes a Parlon i a Iceta. De fet, la viceprimera secretària i el primer secretari del PSC ja es van reunir abans de la pausa estival per aquesta mateixa raó. Parlon va anunciar dimarts públicament la seva predisposició a tenir un paper “cabdal i protagonista” en el PSC que ha de sortir del pròxim congrés, on es podria tancar l'etapa de transició que va entomar Iceta després de la sortida de Pere Navarro i de la mateixa negativa de Parlon a aspirar, en aquell moment, a la primera secretaria del partit.

La trobada d'ahir entre l'alcaldessa de Santa Coloma i l'alhora president del grup parlamentari del PSC estava prevista des que es van reunir fa un mes. Aleshores ja es van emplaçar a comunicar-se les respectives intencions davant del congrés de la formació. Iceta, que ja va anunciar al març que aspiraria a revalidar el càrrec, manté la iniciativa de concórrer a les primàries. La previsió de Parlon és presentar la seva precandidatura en els dies vinents, després d'haver mantingut converses amb dirigents territorials i alcaldes del partit i d'haver teixit suports interns per practicar un “revulsiu” al partit, que ocupa un espai electoral en disputa amb el partit de confluència que lidera Ada Colau.

Entre el 19 i el 21 se circumscriu el període de presentació de candidatures, el pas previ a la recollida d'avals, fins al dia 28. L'endemà es proclamaran els candidats oficialment. La campanya tindrà lloc de l'1 al 14 d'octubre, segons va recordar a El Punt Avui Televisió la secretària d'organització del PSC. Assumpta Escarp es va referir també al debat intern obert sobre la ponència política que es debatrà al congrés del novembre.

Sobre el punt més calent, la introducció d'un referèndum acordat fonamentat en la llei canadenca de claredat si una majoria de catalans rebutja una reforma federal de la Constitució espanyola en un hipotètic referèndum sobre la carta magna, Escarp es va limitar a assenyalar que ara comença el debat a les agrupacions i la presentació d'esmenes. També va rebutjar que hi hagi divergències amb el PSOE amb aquest punt i va assegurar que sintonitza amb la declaració de Granada.