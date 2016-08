ERC i el PDC reiteren l'oferta a Sánchez a canvi de decidir

Pensant més enllà de la investidura fallida de Rajoy i en l'oportunitat, encara que sigui minsa, que tindrà Pedro Sánchez de tornar a intentar bastir una majoria que el faci president, els partits independentistes van reiterar ahir en seu parlamentària la seva oferta de suport al líder del PSOE, Pedro Sánchez, sempre que garanteixi la celebració d'un referèndum. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, va retreure al PSOE que ja estaria governant fa mesos si hagués accedit al dret a decidir dels catalans i hauria enterrat el govern popular i el seu “escolanet” de Ciutadans, Albert Rivera, com van fer les esquerres amb l'aznarisme.

El cap de files del Partit Demòcrata Català (PDC, l'antiga Convergència), Francesc Homs, va apel·lar des del grup mixt a la voluntat de Sánchez, però també del PSOE, d'intentar formar una alternativa als 170 diputats del PP, C's i Coalició Canària que no eludeixi la carpeta catalana. “Sense assumir la qüestió catalana no hi haurà govern, ni ara ni després”, va augurar Homs. “En quin moment a part de ser els senyors del no faran una proposta per a Catalunya?”, va preguntar a Rajoy.

Un desencadenat Tardà, en to de comiat, dialogant i conciliador però alhora contundent, va alertar que el procés no s'aturarà, que culminarà amb un referèndum unilateral d'independència o amb un referèndum sobre la Constitució catalana. “No els tenim por”, va advertir al PP, Ciutadans i el Tribunal Constitucional. “Si ens fiquen a la presó, els ciutadans de Catalunya, cívicament ens en trauran”, va sentenciar. “Si anul·len les institucions catalanes, la majoria del poble català no es rendirà i sabrà trobar les fórmules de protesta en l'exercici de la resistència cívica, pacífica i ghandiana”, va afegir-hi. El de Cornellà aconseguia treure de polleguera Rajoy, a qui va acusar d'estar ja instal·lat “en l'escenari de la repressió” i de “practicar el nacionalconstitucionalisme” amb falsedats. “Abans eren els canons, ara és el TC”, va rematar.

“Després d'escoltar-lo, he de fer esforços per mantenir la tranquil·litat i la calma”, va reconèixer el candidat a president. Rajoy va retreure a Tardà que no hi ha més democràcia que la que li convé i que no respectar l'estat de dret és “tornar a la selva”. També va acusar els independentistes d'intentar “liquidar” la sobirania espanyola i de pretendre parlar en nom de tots els catalans. “La liquidació de la nació i de la igualtat entre els espanyols és molt més antidemocràtic, per il·legal, que defensar la Constitució”, va argumentar.

Els aplaudiments al discurs rutilant de Tardà arribaven també de Pablo Iglesias. No en va el republicà va agrair la fraternitat dels qui a la resta de l'Estat defensen el dret a decidir dels catalans i va instar els ciutadans de les Illes i del País Valencià a exercir el seu. Per acabar, va desitjar l'adveniment de la tercera república.

Querella al ministre