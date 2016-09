Sánchez no preveu que els crítics forcin l'abstenció

No és un rebuig tàctic, és un no “ideològic i moral molt ferm”. Amb aquesta posició, l'equip de Pedro Sánchez insistia ahir que res no el farà canviar de parer. Ni tan sols la possibilitat –remota– que el PP oferís el cap de Mariano Rajoy i proposés un altre candidat conservador a la investidura. El secretari general està disposat a aguantar totes les pressions. També les internes. I, de fet, està convençut que el sector crític no forçaria un canvi de posició cap a l'abstenció encara que en un futur comitè federal del PSOE s'obrís el debat sobre què s'ha de fer davant d'una nova sessió d'investidura que s'hauria de celebrar abans que conclogui l'octubre. Perquè, en aquest context, també es descarta que Sánchez faci el pas per buscar una alternativa amb el benentès que només acceptaria repetir l'intent d'aglutinar els vots de Podem i C's, tal i com reclamava ahir Miquel Iceta. Ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera hi tenen cap interès.

Ara per ara, els moviments del sector crític del PSOE procliu a deixar que governi el PP continua mut. Pocs han gosat explicitar-ho, i alguns dels que han sortit a parlar en les darreres hores, com és el cas del president manxec Emiliano García-Page, tampoc no han deixat clara quina és la seva veritable posició, més enllà d'insistir que no s'ha de témer el debat intern. Des d'Andalusia, tampoc no van ser més concloents. El portaveu parlamentari Mariano Jiménez es va limitar a assenyalar que la responsabilitat d'evitar unes terceres eleccions “és de tots”. A partir d'aquesta reflexió, no va presentar cap alternativa a Sánchez.

No es precipitaran