La mesa del Parlament aprova per unanimitat presentar al·legacions al TC

La mesa del Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat presentar al·legacions contra la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) de les conclusions de la comissió d'estudi sobre el Procés Constituent.

El vicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, ha comparegut breument davant els mitjans per explicar que el màxim òrgan de la cambra ha decidit presentar al·legacions contra la interlocutòria del TC i ho ha emmarcat en la normalitat parlamentària. “Sempre es fa per defensar els actes propis del Parlament”, ha argumentat Corominas.

El diputat ha precisat que, si bé la decisió s'ha pres per unanimitat, no tots els membres de la mesa comparteixen el contingut de les al·legacions, com és el cas de Ciutadans (C's) i PSC. Tot i així, aquestes dues formacions consideren que és legítim que la cambra presenti al·legacions dintre del procediment judicial obert.

De la seva banda, el PP i la CUP, que tenen veu però no vot en les reunions de la mesa, s'han mostrat contraris a la decisió, però motius oposats.

Els populars argumenten que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va contravenir una decisió judicial. Pel diputat Santi Rodríguez presentar al·legacions contra la interlocutòria del TC és “agafar el rave per les fulles”, perquè considera l'actuació de la presidenta “no té explicació”. A més, troba contradictori que la cambra incompleixi les interlocutòries de l'alt tribunal però després hi presenti al·legacions.

Des de la CUP, en canvi, creuen que no cal perdre el temps amb el TC. Xevi Generó, membre del secretariat nacional de la CUP, ha acusat Junts pel Sí d'incomplir el mandat de la resolució del 9-N al presentar al·legacions al Constitucionals per la suspensió de les conclusions de la comissió d'estudi sobre el procés constituent. Generó ha criticat que el grup majoritari, de forma individual i també a través de la mesa, estigui “donant legitimitat” a un tribunal que “inhabilita, encausa electes i suspèn lleis”. La resolució del 9-N estableix precisament que el procés i el Parlament no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat, en particular les del TC. “Ahir sentíem Joan Tardà dient que 'no tenim por', avui els seus companys al Parlament recorren al TC. Prudència...?”, ha preguntat Generó.