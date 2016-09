CDC i Trias es querellen per la conxorxa d'Interior

Convergència Democràtica –ara refundada en Partit Demòcrata Català– i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias van presentar ahir al Tribunal Suprem l'anunciada querella criminal contra el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, i l'exdirector de l'Oficina Antifrau (OAC), Daniel de Alfonso, per la conxorxa per crear proves en contra dels polítics sobiranistes. CDC i Trias acusen el ministre i l'excap de l'OAC d'haver comès els presumptes delictes de violació de secrets, prevaricació i malversació de fons públics.

La querella, de 42 pàgines, es fonamenta en les gravacions a les quals va tenir accés Público en les quals es podien escoltar les converses mantingudes per Fernández Díaz i De Alfonso en dues reunions al despatx del ministre l'octubre del 2014, poc abans de la consulta del 9-N. En el text, Convergència assegura que el partit és “l'objectiu” de “totes les tèrboles maniobres” dels dos querellats. En aquelles trobades, l'exdirector d'Antifrau es vantava, per exemple, d'haver “destrossat” el sistema sanitari català, parlava amb el ministre de perjudicar polítics com ara Artur Mas, Xavier Trias, Oriol Junqueras, Francesc Homs o Felip Puig, i Fernández Díaz assegurava que el president del govern espanyol estava al corrent de la conxorxa.

La querella subratlla que el ministre de l'Interior en funcions “provoca, possibilita, facilita i afavoreix activament” la revelació d'informació confidencial per part de De Alfonso, destituït de forma fulminant pel Parlament arran del cas. Pels afectats, “la conducta d'un ministre de l'Interior que tolera impertèrritament la comissió de delictes al seu propi despatx constituiria un delicte d'omissió del deure de promoure la persecució de delictes”. Els querellants també veuen “nombrosos indicis” que assenyalen la vinculació entre Fernández Díaz i la publicació al diari El Mundo de la notícia sobre un compte fals a Suïssa de Xavier Trias. I observen indicis de malversació de fons públics.