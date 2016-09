L'oposició veneçolana es fa sentir

L'oposició de Veneçuela ho va aconseguir. Per primera vegada en gairebé tres anys, les forces contràries al president, Nicolás Maduro, van aconseguir ahir mobilitzar centenars de milers de persones –1.000.000, segons els convocants– en una gran marxa que van batejar com a “presa de Caracas”. L'objectiu de la marxa era pressionar el Consell Nacional Electoral (CNE) perquè habiliti un referèndum revocatori contra el mandat presidencial. Però va ser també el ressorgiment d'una força de carrer que va estar molt de temps paralitzada. L'oposició no exhibia la foto de grans marees humanes des del febrer del 2014, quan una marxa contra el govern va acabar amb 43 morts i dirigents que encara estan empresonats, com ara Leopoldo López.

Els manifestants van ocupar des de set punts de la capital 20 quilòmetres de les tres principals avingudes de la capital, Caracas. No hi va haver discursos i després de sis hores de protesta es va desconvocar, per evitar incidents. El govern va intentar demorar al màxim l'entrada a Caracas amb reforços policials a les entrades a la capital. També va prohibir les fotos aèries (en un intent d'impedir que les imatges mostressin les multituds) i va bloquejar el pas per a migracions de la premsa internacional. Per mesurar forces, l'oficialista Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) va convocar també la seva pròpia manifestació “per la pau” a l'avinguda Bolívar, una artèria que recorre el centre de la ciutat, considerat una zona de control chavista. En la marxa del partit del govern hi va ser present Maduro. La cobertura de la protesta va quedar a mans de les xarxes socials, el mitjà preferit pels veneçolans per dirimir les seves diferències polítiques. Va ser Lilian Tintori, esposa de l'opositor Leopoldo López, una de les més actives a Twitter. “Estic emocionada perquè el poble s'ha despertat. El que nosaltres volem és que ells (el govern) se'n vagin en pau”, va escriure en al·lusió a possibles enfrontaments amb els activistes mobilitzats per Maduro. El governador de l'estat de Miranda i excandidat presidencial, Henrique Capriles, va celebrar l'“èxit” de la convocatòria, però va denunciar que el govern havia intentat impedir l'arribada de manifestants des de l'interior del país. “Despertin Maduro si és que pot dormir. Tot Caracas està mobilitzat pel revocatori per tenir pàtria de veritat”, va dir Capriles, que va afirmar que era la protesta “més gran” que s'havia fet mai a Veneçuela”.

El cert és que Maduro fa front a un escenari polític complex, enmig d'una crisi econòmica sense precedents que ha afectat l'humor polític de la societat. Els últims sondejos d'opinió privats recullen que nou de cada deu veneçolans consideren “dolenta” la situació del país i el 80% es mostraria a favor d'un canvi de president.