El Parlament es defensa de la suspensió del full de ruta

Per unanimitat, la mesa del Parlament va aprovar ahir les al·legacions al Tribunal Constitucional per la suspensió de les conclusions de la comissió d'estudi del Procés Constituent. El PSC i Ciutadans compartien amb JxSí la necessitat procedimental que la cambra defensés els actes propis, tot i que discrepaven del contingut. Només el PP i la CUP, amb veu però sense vot a la mesa i per raons oposades, van discrepar de la defensa dels lletrats de la iniciativa de la cambra.

El que per als socialistes catalans era un valor (l'assumpció indirecta que el màxim òrgan del Parlament accepti l'“autoritat” del TC), es va convertir en el nucli de les crítiques de la CUP per submissió. Segons la formació anticapitalista, JxSí incomplia el mandat de la resolució del 9-N amb què es va obrir el mandat, i que sentenciava que el procés i el Parlament no se supeditarien a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol.

En espera que la cambra faci públic, avui, el document presentat al TC, Joan Josep Nuet, secretari tercer de la mesa, va avançar que els arguments se centraran en la falta de claredat sobre l'anul·lació de la comissió del Procés Constituent, que li permetia, per tant, funcionar; i en el fet que el Parlament té dret a prendre la iniciativa en un estat amb divisió de poders, com a poder legislatiu no supeditat als altres. “Preservar el dret del Parlament és un acte molt important”, va argumentar Nuet, de Catalunya Sí que es Pot (CSQP).

C's considera “lògica” la presentació d'al·legacions. “Dins d'un procediment judicial és normal i legítim”, va esgrimir José María Espejo-Saavedra. El vicepresident segon de la mesa, tanmateix, sosté que la cambra va incomplir la interlocutòria de l'alt tribunal. De fet, en l'informe personal que va presentar al TC després la notificació posterior a la votació a requeriment del tribunal, Espejo-Saavedra va acusar Carme Forcadell d'usar un artifici per evitar que la mesa es pronunciés sobre les conclusions. El PSC també creu que l'aprovació contravenia les indicacions del TC, i així ho va explicitar David Pérez, secretari segon.

El PP va qüestionar els arguments jurídics de les al·legacions perquè, segons diu, no se sustenten vista la voluntat de contravenir el TC. “És agafar el rave per les fulles”, va criticar Santi Rodríguez. Amb la reunió de la mesa d'ahir, el Parlament reprenia un període de sessions decisiu per al procés.