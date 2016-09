Òmnium insta Catalunya Sí que es Pot a ser a la Diada

Els organitzadors de la manifestació de la Diada encara confien que l'entorn de Catalunya Sí que es Pot hi faci acte de presència, igual que ho farà l'equip de govern municipal de Barcelona en Comú. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, es va mostrar convençut ahir, després de reunir-se durant més d'una hora amb l'alcaldessa Ada Colau, que el lema de la manifestació, A punt. Endavant amb la república catalana, expressa un clam que és també el de les confluències, que “són part” de la mateixa reivindicació –recordava la tradició històrica del PSUC– i es va mostrar disposat a fer tot el possible perquè aquests sectors s'hi sentin còmodes. En aquest sentit, tot i que els dirigents d'ICV ja han dit que no hi aniran, Cuixart va destacar que tampoc no han demanat als seus que no hi vagin.

El quart tinent d'alcalde, Jaume Asens, va admetre que hi ha gent del seu entorn que “es pot sentir incòmoda per alguns discursos del passat” i va recordar que no estan d'acord amb el full de ruta de Junts pel Sí i la CUP. Tot i això, va demanar que es tingui més present “allò que ens uneix que el que ens separa” i va constatar que “hi ha més motius que mai per sortir al carrer”. “No és una qüestió de ser o no independentista, sinó de demòcrates”, va dir, abans d'explicar que Colau “probablement” serà a la manifestació. L'entitat i l'Ajuntament van mostrar també el compromís inequívoc a favor del dret de decidir, del model d'escola catalana i de l'acolliment dels refugiats.