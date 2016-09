Mor el president d'Uzbekistan, Islam Karimov

El president d'Uzbekistan, Islam Karimov, ha mort després de patir una hemorràgia cerebral la setmana passada, segons han informat a l'agència Reuters tres fonts diplomàtiques. Encara que de moment no hi ha un anunci oficial per part de les autoritats del país centreasiàtic, el primer ministre turc, Binali Yilidrim, ja ha expressat el seu condol al poble uzbek.

El govern d'Uzbekistan ha apuntat unes hores abans que el president estava “en estat crític”. “Amb gran tristesa informem que en les últimes hores l'estat del president ha patit un gran crític pels metges”, ha indicat l'executiu en un comunicat, recollit per l'agència Sputnik.

Amb anterioritat, les autoritats s'havien limitat a informar que el president estava ingressat a l'hospital i que necessitava un llarg tractament mèdic. Karimov va ser hospitalitzat dissabte passat a causa d'un accident vascular cerebral.

El primer ministre turc ha declarat davant els mitjans després de la reunió del seu gabinet que “el president uzbek, Islam Karimov, ha mort”. “Que la misericòrdia de Déu sigui amb ell. La República de Turquia comparteix el dolor i la tristesa amb el poble uzbek.

Karimov, de 78 anys i l'únic president que Uzbekistan ha conegut des de la seva independència el 1991, no té un successor clar. El 1989 es va convertir en líder del país i, després de la independència, va continuar al càrrec. El març de 2015 va guanyar les seves quartes eleccions presidencials amb més del 90% dels vots, en un procés electoral criticat per l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).