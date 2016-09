La CUP de Mataró es molesta per una campanya “sexista”

La campanya publicitària destinada a promoure Mataró com a ciutat de platja i de compres mostra una dona carregada de bosses i un home i un nen descansant a la platja. L'anunci ha molestat la CUP de Mataró, que demanarà explicacions en el pròxim ple perquè considera que la campanya és clarament sexista perquè “assigna un rol preestablert a les dones i un altre, als homes: elles van a comprar i ells s'estan a la platja”. El grup de l'oposició demana que es retiri i vol saber el cost que ha tingut.

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Dolors Guillén (CiU), assegura que no hi veu cap component sexista i que s'ha “malinterpretat”, ja que la imatge mostra una dona que “ve de comprar com un actiu més que té la ciutat”.

Segons explica la regidora, aquest és el segon estiu que funciona la campanya, que porta la firma conjunta de l'oficina de turisme de Mataró, el Consorci de Turisme Costa de Barcelona, la Diputació de Barcelona i Turisme de la Generalitat. La campanya ha finalitzat coincidint amb la cloenda de l'estiu, però, segons indica la regidora, “l'any que ve es tornarà a fer”.