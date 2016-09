Samsung cancel·la les vendes del Galaxy Note 7

Samsung ha suspès les vendes del Galaxy Note 7 després de detectar l'existència de bateries defectuoses, que en alguns casos s'han arribat a inflamar durant la càrrega.

El fabricant coreà ha anunciat aquest divendres que ajornarà el llançament del seu últim telèfon intel·ligent de gamma alta per revisar la seguretat dels terminals. Des del seu llançament mundial el passat 19 d'agost, la companyia ha tingut coneixement d'un mínim de 35 casos de terminals que s'han incendiat arreu del món.

“Hem decidit suspendre les vendes del Note 7 i oferir terminals nous de recanvi a tots els clients que ho demanin”, ha explicat Koh Dong-jin, director de telefonia mòbil de la companyia.

“Samsung demana sinceres disculpes a tots els clients per la ignició de bateries que ha succeït després del llançament d'aquest nou producte”, ha afirmat.

Samsung considera que les incidències tenen l'origen en l'existència de bateries defectuoses instal·lades en alguns terminals, de manera que inspeccionaran els proveïdors. El fabricant estima que el problema de les bateries inflamables es trobaria en 24 de cada milió d'unitats. La dada es basa en la constatació que s'han presentat 35 reclamacions sobre un milió i mig d'unitats venudes fins ara.

El directiu ha reconegut que molts usuaris del phablet podrien estar “preocupats” per la possibilitat que la seva terminal es cremi durant el procés de càrrega, tal com ha passat en diverses ocasions des de la seva sortida al mercat fa menys de dues setmanes. Ha explicat que poden acudir als serveis tècnics disposen d'un programari per determinar si hi ha problemes al terminal, i que durant la revisió poden utilitzar un terminal de qualsevol dels altres models disponibles.

Koh ha avisat que, depenent del país, el procés de revisió i canvi pot durar més o menys segons la disponibilitat de recanvis, tot i que ha promès portar-lo a terme “amb la major rapidesa possible”. En el cas de Corea del Sud, la companyia s'ha compromès a substituir el terminal per un de nou en les pròximes setmanes.