Sturgeon reactiva el debat sobre la independència

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va llançar ahir una nova iniciativa –sota la forma d'una consulta– a favor de la independència d'aquesta nació, amenaçada, segons va dir, per la victòria del Brexit al Regne Unit.

Mentre que en el conjunt de la Gran Bretanya un 52% dels ciutadans van votar per abandonar la Unió Europea (UE) en el referèndum del juny, els escocesos es van pronunciar majoritàriament a favor

de la permanència (62%). Des d'aleshores, Sturgeon no ha deixat de repetir que

la possibilitat de convocar

un nou referèndum sobre la independència –després del fallit del 2014, en què

els sobiranistes van perdre per una diferència de deu punts– torna a estar “damunt la taula”. “Aquest estiu –va alertar Sturgeon–, hem vist moviments sísmics que tindran un impacte profund en la nostra ambició de país.” “Els interessos d'Escòcia estan amenaçats”, hi va afegir en un discurs a Stirling, emplaçament simbòlic, ja que William Wallace, heroi de la independència escocesa,

hi va guanyar una batalla contra els anglesos el 1297. El Brexit, va argumentar la primera ministra, obligarà Escòcia, no només a sortir de la Unió Europea “contra la seva voluntat”, sinó també a sortir del “mercat únic”. “No estic disposada a quedar-me mirant què passarà sense lluitar”, va advertir Sturgeon, que és també la líder del partit independentista SNP.

“Trobarem els mitjans per protegir tan bé com sigui possible la posició d'Escòcia a Europa”, va proclamar. Així mateix, va anunciar el llançament d'una gran consulta d'aquí a finals de novembre per mesurar el suport a la independència escocesa.

A més de convocar reunions públiques, es consultaran dos milions de persones (sobre una població d'uns 5,3 milions d'habitants) a través d'un qüestionari en línia en què se'ls convidarà a respondre si estan disposats a “donar suport a l'organització” d'un referèndum sobre la independència per “protegir els interessos d'Escòcia a Europa”. Serà, va dir la dirigent, “l'exercici d'auscultació política més gran que s'hagi fet mai a Escòcia”.

Conscient de la seva força, Sturgeon ha reconegut que encara li queda feina per convèncer els escocesos. D'acord amb el sondeig YouGov-The Times, publicat ahir, el 54% dels ciutadans s'oposen encara a la independència.

D'altra banda, el govern escocès ha reconegut aquesta setmana un elevat dèficit públic durant l'exercici 2015-2016 com a conseqüència de la caiguda dels ingressos del petroli del mar del Nord.

El dèficit públic s'ha enfilat fins als 17.400 milions d'euros, una suma que equival al 9,5% del seu PIB i que duplica la registrada al Regne Unit (un 4% del PIB).