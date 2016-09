El Penedès enceta la recta final cap a la vegueria pròpia

El ple del Parlament de Catalunya va aprovar en l'última sessió abans de les vacances d'estiu, i per la via d'urgència, la modificació de la llei de vegueries que suposarà la inclusió del Penedès amb entitat pròpia en la futura ordenació territorial de Catalunya. La proposta va tenir el suport de 99 dels 135 diputats (JxSí, la CUP, CSQP i el PSC) i va superar les esmenes a la totalitat presentades pel PP i C's. Però què suposarà aquest canvi per al Penedès? Quan serà efectiu? Quins tràmits s'han de superar encara? S'ha acabat la feina de la Plataforma per la Vegueria del Penedès?

El fet que la proposta hagi entrat per la via d'urgència suposa que es pot tramitar en la meitat del temps que es dedica a una proposició de llei (en condicions normals, entre vuit i onze mesos). Per començar, el 12 de setembre s'acaba el termini per a la presentació de compareixences. L'objectiu dels grups parlamentaris és intentar sumar el màxim de compareixences en un sol dia per intentar no allargar més el procés. Un cop s'hagin produït les compareixences, s'hauran de resoldre les esmenes a l'articulat. El termini per presentar-les acaba el 3 d'octubre. Un cop resoltes, es designaran els integrants de la ponència que redactaran el dictamen definitiu. Els grups creuen que aquesta tasca no serà tan feixuga com és habitual, ja que en aquest cas disposen de l'informe jurídic, que pot facilitar el procés.

El gran dubte per a alguns partits és si serà necessari o no sotmetre el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. En el cas que no s'hagi de fer aquest tràmit, l'aprovació definitiva de la modificació es podria fer entre el 23 de novembre i el 15 de desembre. En el cas que algun grup demani la revisió del Consell de Garanties, el procés s'allargaria fins al 2017. De moment, el PP ja ha anunciat que no té intenció de demanar aquest tràmit. El diputat popular Santi Rodríguez assegura que, “si algú ho demana, ho farà només amb la intenció de dilatar l'aprovació definitiva de la modificació”. Per a Rodríguez, no hi ha cap problema estatutari ni constitucional. Per al PP, el problema fonamental és que la llei

de vegueries, aprovada el 2010, va néixer amb la voluntat de suprimir les províncies i les diputacions, i de superar la normativa estatal d'ordenació territorial, malgrat que la disposició transitòria primera de la llei preveu recórrer a la modificació de la llei estatal. De tota manera, al grup parlamentari del PP estan tranquils, perquè creuen que aquesta llei no servirà per a res més que no sigui omplir un calaix.

En el cas de Ciutadans, el diputat Sergi Sanz reconeix que encara no han decidit res sobre aquest tema. Per a ells, el problema de la llei de vegueries és que respon “a un model territorial medieval, que no pot donar una resposta eficient a les necessitats actuals”. Sanz creu que

les unitats territorials dels Mossos d'Esquadra o dels Bombers de la Generalitat són més efectives que el model proposat en aquesta llei. C's creu que el país necessita aprimar l'administració de càrrecs polítics i buscar l'eficàcia.