L'ANC i Òmnium preveuen una participació històrica en la Diada, que ja té més de 200.000 inscrits

Els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han xifrat en 203.808 les inscripcions registrades fins aquest 2 de setembre per a les cinc mobilitzacions descentralitzades de la propera Diada, una xifra menor a les 250.000 persones que en les mateixes dates de l'any passat ja havien confirmat la seva assistència a la manifestació de la Meridiana.

“Estem convençuts que Barcelona tornarà a tenir una gran mobilització com la de les altres Diades i les altres ciutats tindran la mobilització més gran de la seva història”, ha assegurat Sánchez.

Cap dels líders de les dues entitats sobiranistes més importants del país s'ha mostrat preocupats pel ritme inferior d'inscripcions. En són més de 50.000 menys que l'any passat, però com acostuma a passar el ritme s'accelera els darrers dies abans de la Diada.

Sánchez, que ha reconegut que el ritme d'inscripcions és inferior al d'altres anys, ha recordat que “som un procés que es caracteritza per fer coses al darrer minut”. “Vam tenir govern al darrer minut, llista unitària al darrer minut i les mobilitzacions s'omplen al darrer minut”, ha assenyalat.

El líder de l'ANC ha destacat que des del passat cap de setmana s'ha començat a notar una onada d'inscripcions que no dubta que es mantindrà els propers dies. A més, ha augurat que l'Onze de Setembre, per cada persona inscrita, n'hi haurà “moltes més” que no s'hauran inscrit i que estaran participant en la mobilització.

Les entitats demanen que per “facilitar” la tasca als organitzadors tothom s'inscrigui en els 44 trams previstos a Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt i Berga. A nou dies per a la Diada els trams on calen més persones són els de Barcelona, on ja s'han inscrit 124.000 persones, i Tarragona, amb 17.000. El batec de Berga ja té 23.600 inscrits, Salt 23.487 i Lleida 14.384.

Els organitzadors de la mobilització recomanen als participants que s'hagin de desplaçar que ho facin amb els autobusos que es posaran en funcionament aquell dia. De moment, n'hi ha un miler de tancats, una xifra també inferior a la dels darrers anys.

La mobilització, que començarà a les 17.14h de diumenge Onze de Setembre amb el so de les campanes de la Seu Vella de Lleida, tindrà també un destacat component casteller, amb més de 60 colles participants.

Les entitats han avançat que no hi haurà sorpresa pel que fa als missatges que volen transmetre durant la Diada i que no rebaixaran el component independentista de les mobilitzacions. La República Catalana és l'aspiració política tant d'ANC com d'Òmnium, tot i que asseguren que els actes estan oberts a “tots els demòcrates”. “Tothom, més enllà de si és o no partidari de la independència, té molt assumit que aquest procés ha d'acabar amb l'exercici democràtic del dret a decidir”, ha opinat Sánchez. Cuixart ha recordat que “Omnium defensa els “grans consensos” perquè tothom es pugui sentir “reconegut i implicat”.

El líder de l'ANC ha precisat que el referèndum unilateral d'independència (RUI) no serà “l'element central” de la jornada, però que ens les intervencions publiques “és evident que hi serà”.

Presència de Mas