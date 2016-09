El govern estrenarà dilluns una delegació a Portugal

La delegació del govern a Lisboa entrarà en ple funcionament dilluns que ve i es convertirà en la vuitena oficina d'aquestes característiques que la Generalitat obre a l'exterior. La delegació engegarà amb la presència del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, que visitarà les instal·lacions i es reunirà amb periodistes portuguesos i representants de la comunitat catalana en aquest país. La nova delegació, dirigida per Ramon Font, és la primera oficina que l'executiu obre a Portugal i servirà, segons un comunicat del departament de Romeva, per promoure i coordinar les relacions entre Catalunya i Portugal, i també amb membres de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa. La delegació de Lisboa s'afegeix a les de Brussel·les, París, Nova York, Roma, Berlín, Londres i Viena, a més d'altres oficines per promoure la internacionalització de les empreses catalanes.