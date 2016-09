Junqueras situa la llei de transitorietat jurídica en l'epicentre del curs polític que comença

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha situat les mobilitzacions de la Diada, la moció de confiança del 28 de setembre i el debat dels pressupostos del 2017 com a qüestions rellevants per al procés sobiranista que, segons ell, encara ara la seva fase “culminant”. Així ho expressat aquest divendres , durant el Consell Nacional del partit, on ha posat encara una quarta qüestió en l'epicentre del curs polític que tot just comença: la llei de transitorietat jurídica.

El líder republicà considera que l'ordenament legal que el govern pretén que faci de pont entre la legalitat espanyola i la futura legalitat catalana hauria d'ocupar “molta atenció” durant els propers mesos. Un curs polític on la hisenda pròpia i la seguretat social catalana també seran protagonistes.

Al seu parer, la missió de Junts pel Sí i la CUP ha de ser la de “culminar” el procés a les institucions perquè els catalans puguin decidir el seu futur, ja sigui en referèndum o en eleccions constituents.