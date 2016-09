Rajoy acusa Sánchez de buscar pretexts per amagar que vol noves eleccions

El candidat del PP a la reelecció com a president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha insistit aquest divendres en la necessitat que l'Estat espanyol tingui un govern “amb urgència”.

En la seva intervenció la segona sessió del seu debat d'investidura al Congrés dels Diputats, Rajoy ha reiterat, com ja va fer en la seva primera intervenció fa 72 hores, que, al seu parer, no hi ha una “alternativa” raonable a la seva proposta.

En aquest sentit, ha criticat la posició del líder socialista, Pedro Sánchez, a qui ha retret no oferir una alternativa econòmica i constitucionalment viable.

El popular l'ha avisat que “no es pot dir una cosa i la contrària” i l'ha acusat de buscar excuses per ocultar el seu “desig poc confessable” d'unes terceres eleccions en un any.

Rajoy ha advertit que unes noves eleccions no podran reparar els problemes que suposa la falta de govern. “El no govern té un cost. Passarà una alta factura i haurem de pagar-la entre tots”, ha alertat.