Acostament de Puigdemont i la CUP per culminar el procés

Carles Puigdemont i la CUP van acostar ahir posicions de cara a la qüestió de confiança del dia 28. El president de la Generalitat va informar les diputades Anna Gabriel i Mireia Boya i Dani Corpas, membre del secretariat nacional dels cupaires, dels seus plans per a la votació clau. Puigdemont i l'esquerra anticapitalista es van conjurar per culminar el procés en aquest mandat, tot i que per al president és “prematur” posar-hi data. Fonts de la CUP declaraven que, si el president de la Generalitat exposa un projecte per tancar l'anomenada transició nacional, no veurien motius per retirar-li la confiança. Des del govern asseguraven que Puigdemont va garantir als anticapitalistes que “complirà” amb el mandat electoral. L'entesa, però, aniria més enllà de la qüestió de confiança, com reclamava l'executiu: s'estendria al pressupost, a les resolucions del debat de política general i a les lleis de desconnexió.

Puigdemont, que segons fonts d'ERC va parlar abans amb Oriol Junqueras, va advocar perquè

hi hagi més “coordinació i intercanvi d'informació” amb la CUP, perquè en això consisteix “la base de la confiança”. Així es va expressar en una entrevista a l'ACN, on va admetre que el full de ruta s'ha de “compartir” i “explicitar més” amb els cupaires. Abans, però, Puigdemont va assenyalar que necessita saber si pot comptar amb el suport dels anticapitalistes al Parlament. “En aquest darrer tram, no podem ensopegar amb qüestions anecdòtiques i amb qüestions menors, perquè una de les parts pensi que l'altra no va de debò o que l'altra té la voluntat només

de fer la punyeta”, va assenyalar. Aquest nou “marc de confiança” amb la CUP, segons Puigdemont, ha de marcar l'últim tram de la legislatura. El “clima positiu” que impregnava la reunió arribava després dels contactes que s'han produït durant l'estiu.

Puigdemont i la CUP van intercanviar les seves propostes per culminar el procés. El govern manté

la porta oberta a estudiar el referèndum unilateral d'independència que plantegen els cupaires. En qualsevol cas, el president de la Generalitat advocava per aplicar un mecanisme democràtic “que sigui factible de manera irrefutable” i acrediti l'existència de la majoria independentista davant de la comunitat internacional.

Puigdemont va avisar que el discurs que pronunciarà al Parlament suposarà un “punt d'inflexió en la culminació del procés”, i va assegurar que el full de ruta guanyarà en claredat i concreció. “Algunes de les desorientacions que s'acusa que hi ha en aquest moment ja no tindran sentit”, va vaticinar. El president farà una ronda de contactes discrets amb tots els partits abans de la votació decisiva i es preveuen noves reunions amb els anticapitalistes.

Junqueras també va exhibir l'obertura d'ERC amb el RUI. En el consell nacional de la represa postvacacional, el líder dels republicans va expressar la disposició del seu partit a avalar “tots els camins democràtics” que permetin que els ciutadans s'expressin. Així mateix, es va mostrar convençut que la majoria parlamentària independentista “culminarà” el trànsit cap a la república catalana, superant la cursa parlamentària d'obstacles que començarà el dia 28

al Parlament i que acabarà amb l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica com a pedra angular de la secessió.

El màxim òrgan de decisió entre congressos dels republicans també va retre homenatge a Jordi Carbonell, expresident d'ERC i filòleg. “Tenim referents que ens acompanyen i que ens acompanyaran”, va sentenciar Junqueras.