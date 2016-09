Més de 200.000 inscrits

A hores d'ara ja són més de 200.000 els catalans que s'han inscrit a la quíntuple mobilització de la Diada d'enguany, però amb això no n'hi ha prou. Els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van fer una crida ahir, un any més, perquè els que tenen intenció de sortir al carrer diumenge de la setmana vinent, sobretot a Barcelona i a Tarragona –on van fer especial èmfasi–, però també a Lleida, Salt i Berga, es registrin abans al web www.assemblea.cat , i puguin facilitar les tasques de l'organització.

Sànchez va admetre que la xifra d'inscrits està “lleugerament per sota de l'any passat”, quan en la mateixa data n'hi havia més de 250.000. Dos dies després, el 4 de setembre, ja havia pujat a 360.000, una xifra encara inferior als 400.000 a què s'havia arribat en la mateixa data del 2014, quan es va fer la V. Tots dos anys, al final, es va estar prop del mig milió d'inscrits, com en la Via Catalana del 2013, tot i que a la pràctica van ser molts més els mobilitzats que s'hi van sumar.

Aquest fet és el que esperonen ara les dues entitats, que recorden que el ritme d'inscripcions s'ha tornat a disparar a partir d'aquesta setmana –com també va passar en els anys precedents– i que volen deixar clar, en tot cas, que les xifres actuals ja evidencien que l'11-S “tornarà a ser una jornada de gran mobilització ciutadana, incomparable amb cap altre moment històric a Europa o al món”. “No hi ha motius per pensar que hi ha fatiga o que hi ha una renúncia a la mobilització”, apuntava Sànchez, que el que sí que ha notat són “ganes que això s'acabi, i s'acabi bé”. En tot cas, això sí, admet que el menor ritme de registres s'explica perquè la campanya d'estiu de l'ANC va començar un mes més tard respecte a anys anteriors.

També basa el seu optimisme en el miler d'autocars que ja s'han contractat a tot el país, xifra superior a la de la primera gran manifestació del 2012, tot i que força inferior als 1.700 de l'any passat, fet que ell explica, això sí, perquè enguany la mobilització és descentralitzada i els desplaçaments més curts, a un màxim d'hora i mitja de casa. En aquest sentit, de fet, Sànchez demanava ahir que els mobilitzats prioritzin anar-hi en bus més que amb vehicle privat, ja que un excés de cotxes pot provocar col·lapses i problemes d'aparcament a les ciutats, sobretot les més petites, com ara Salt o Berga.

Els organitzadors es van mostrar satisfets perquè la manifestació serà “un exemple de transversalitat”, i hi participaran votants d'opcions polítiques molt diferents. Cuixart, en aquest sentit, remarcava que és “la Diada de tots”, i es felicitava perquè el món dels comuns també ha mostrat la seva predisposició a participar-hi. Tot i això, va voler interpel·lar un cop més “tots els demòcrates” a manifestar-se contra “la negativa constant” de la política espanyola a totes les demandes catalanes.

Sànchez, que va expressar “el desig” que sigui l'última Diada autonòmica, també va explicar que la reivindicació d'un referèndum unilateral d'independència, que l'entitat va aprovar en consulta interna al juliol, no serà “l'element central” de les reivindicacions de l'11-S, però que segur que apareixerà en els parlaments, amb “tots els debats” que hi ha oberts al sobiranisme.