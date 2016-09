L'ANC prepara la més gran manifestació feta a Lleida

Lleida farà el primer batec de la Diada al conjunt del país

Lleida es prepara per un Onze de Setembre històric. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), convocant d'un gran acte de manera coordinada en cinc poblacions catalanes per anunciar que una gran majoria “està a punt” per a la independència, per primer cop en cinc anys ha citat els ponentins perquè es manifestin a la ciutat de Lleida. “Per primer cop es fa a casa, i per això preveiem que hi haurà una participació de gent de Lleida i de Ponent molt més alta que en les anteriors”, ha explicat a aquest diari Glòria Segarra, una de les tres representants de la regió de Ponent al secretariat nacional de l'ANC.

En les diades anteriors els ponentins van aportar uns 15.000 manifestants. De moment ja s'han inscrit als diferents trams de la manifestació de Lleida 14.000 persones, però l'ANC calcula que la quantitat final de persones, inscrites o no, serà del doble o fins i tot podria superar-ho. “És difícil fer previsions, però esperem que s'arribi a 30.000 participants o fins i tot 40.000”, ha explicat Segarra.

La més gran fins ara