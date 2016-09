Forcadell no veu factible que la inhabilitin per afavorir el debat

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va declarar ahir que no pot entendre que es pugui inhabilitar algú per afavorir un debat que interessa a Catalunya. Forcadell feia referència a la petició de fiscalia d'obrir la via penal en contra seva pel seu paper en l'aprovació per part de la cambra catalana de les conclusions de la comissió d'estudis sobre la independència.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la presidenta del Parlament va afirmar que no es planteja la seva inhabilitació i va reiterar que ella sempre ha defensat que al Parlament es pugui parlar “de tot”, especialment si és un tema que interessa als ciutadans de Catalunya.

Forcadell va insistir que no ha programat cap acció en cas que aquesta via penal tiri endavant, ja que és una opció no futurible i que “no s'entendria”.

En la mateixa entrevista, Forcadell es va mostrar esperançada sobre el resultat de la qüestió de confiança al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se celebrarà el dia 28 de setembre al Parlament i també que, després d'aquell ple, ella podrà continuar en el seu càrrec amb tota normalitat.

“Cada partit ha de defensar les seves legítimes opinions”, va comentar, tot i que va puntualitzar que si bé, a una presidenta del Parlament, no se li pot demanar que renunciï a la seva ideologia, sí que ha de ser imparcial en la gestió parlamentària.