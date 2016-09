Els darrers cartutxos

Malestar al PP perquè es premiï l'exministre amb el Banc Mundial

Mariano Rajoy no es rendeix, de moment. No té intenció d'emular el president Artur Mas plegant i deixant que el PP presenti un nou candidat que posi el PSOE contra les cordes. Si aquest realment és el darrer cartutx que es reserva el PP per poder-se mantenir al poder i evitar les terceres eleccions, és evident que no l'usarà fins que s'acosti la data límit del 31 d'octubre. Abans d'aquesta data, haurà de veure com el seu rival, Pedro Sánchez, intenta esgotar la seva pròpia munició flirtejant amb la idea –fins on el deixin– d'obrir negociacions amb Podem i Ciutadans per desallotjar Rajoy de La Moncloa.

I, si no li surt bé, que és el més probable, ho usarà per repartir les culpes entre els dos partits emergents davant una nova cita a les urnes. Pablo Iglesias i Albert Rivera no consideren que el resultat del 26-J fos un escarment als seus partits per haver rebutjat el tripartit que els proposava Sánchez, i és per això que es continuen declarant absolutament incompatibles. Després que el dia anterior ja ho insinués, el líder del PSOE ahir es comprometia en ferm a “treballar sense descans” per aconseguir que canviïn d'opinió en

un acte de precampanya a Galícia, conscient que el que votin el 25-S els gallecs i els bascos pot decantar la balança a favor d'una nova investidura de Rajoy o bé enterrar del tot les seves aspiracions i portar-lo a disparar la darrera i definitiva bala: unes terceres eleccions. Donant per fet que el cartutx del PNB és massa feble, el del 18-D és el que el PP veu ara com el més efectiu per liquidar els rivals.

El líder dels populars va reunir ahir la direcció per deixar-se acaronar pels seus després de sortir escuat i aparentment sense socis del debat d'investidura. Encara ressonava la bufetada que havia rebut la nit anterior amb el “marxi, senyor Rajoy” que Rivera va llançar per encàrrec de l'expresident socialista Felipe González. Aparentment aliè a uns moviments que assenyalen que les pressions dels poders fàctics perquè plegui poden acabar sent tan insuportables com les que ara insten Sánchez a abstenir-se, Rajoy enviava ahir María Dolores de Cospedal a anunciar que ell “és i seguirà sent” el candidat del PP, mentre feia l'orni amb relació a la liquidació de Rivera del seu acord d'investidura i garantia que faran el que calgui per “preservar-lo”.

Els conservadors insisteixen a exhibir la suposada vigència d'aquests 170 vots per reiterar que el PP té “el dret” i la legitimitat de les urnes per seguir intentant formar govern. Això sí, de moment, formalment, no hi ha cap candidat. I la presidenta del Congrés, Ana Pastor, es reunirà demà amb el rei Felip VI per exposar-li el panorama i per decidir si és a temps o no d'iniciar una nova ronda. Després de la investidura fallida, la situació política es torna a situar a la casella zero de La Zarzuela. I així seguirà fins al 25-S.

Sigui com sigui, el líder taronja, que ahir era al País Basc, rebaixava la virulència del dia anterior i, de manera més subtil, reiterava la invitació als populars a repensar la candidatura de Rajoy. “S'han de preguntar què necessiten, perquè, havent guanyat les eleccions, no aconsegueixen governar.” Però també es tornava a dirigir

a Sánchez per reclamar-li que abandoni el no. “S'haurà d'intentar tot per evitar unes noves eleccions. Tot!”, reblava, tenint en compte que C's és un dels partits als quals menys convé la convocatòria de nous comicis.

Fidel a l'estil amb què pretén erigir-se en el gran estadista del moment, Rivera no ho fia tot a una retirada de Rajoy, i procura fer equilibris per no trencar els ponts amb el PP –ahir van intentar fer les paus uns i altres– i preparar-se per si cal tornar a passar el tràngol d'un Rajoy amb els vots suficients, mentre continua trucant a la porta del PSOE per implorar que no els deixi sols en el pacte. Enmig d'aquest exercici, intenta seguir brandant la bandera de la regeneració, malgrat que l'acord rebaixés el setge a la corrupció i permetés la jugada del govern de presentar la candidatura de l'exministre d'Indústria José Manuel Soria –que va plegar esquitxat pels papers de Panamà– al Banc Mundial.

Enrenou per Soria