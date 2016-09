“No espero traves de la diplomàcia espanyola”

Fa 26 anys que treballa en el sector de les TIC, en empreses nacionals i multinacionals. Des del 2009 forma part del govern, primer a la secretaria de Telecomunicacions, després a la direcció general de Telecomunicacions i finalment al Centre de Telecomunicacions com a director d'estratègia i innovació de les tecnologies de la informació.Entre els seus mèrits hi ha haver treballat en la consecució i manteniment a Barcelona del Mobile World Congress.

Dimarts se'n va a Londres, on ha estudiat, treballat i té família. Sergi Marcén va assumir dijous el càrrec de nou delegat del govern al Regne Unit i Irlanda, vacant des que Josep Manuel Suàrez es va jubilar.

Pren possessió en ple procés sobiranista. Com condiciona això?

És un moment molt excitant en què hem de donar a conèixer la situació de Catalunya a la resta del món, buscant aliats i explicant què estem fent democràticament. Al mateix temps hem d'aprendre del que s'està fent a la resta del món, i especialment al Regne Unit. Que el govern britànic hagi deixat votar a Escòcia és un fet que nosaltres hem de poder explicar a Espanya i dir-los que han de poder fer el mateix que els anglesos.

No sembla que l'experiència d'Escòcia hagi obert els ulls

a Mariano Rajoy.

Tampoc semblava fa cinc anys que ens trobaríem en la situació actual. Amb calma i serenor i tenint clar cap a on anem, el govern espanyol pot arribar a entendre que hi ha una part de l'Estat que vol ser independent d'una manera molt democràtica. Tots els exemples internacionals que puguem aplicar a Catalunya, benvinguts siguin.

Londres acceptarà aquest cop un segon referèndum?

Si segueix la mateixa estela democràtica que ha seguit fins ara, hi hauria de ser. Primer va deixar votar als escocesos, després va fer un referèndum pel Brexit... No descarto un segon referèndum. Tot i així, ho han de decidir els governs anglès i escocès. Veurem què passa.

D'aquí a nou mesos Catalunya podria ser independent, segons el full de ruta. Vostè podria passar de delegat a ambaixador.

Jo tinc un encàrrec en el dia d'avui amb tres funcions: ajudar la comunitat catalana al Regne Unit, intentar portar inversions a Catalunya i ajudar les empreses que volen anar al Regne Unit i enfortir les relacions amb els governs del Regne Unit i Irlanda. Si d'aquí a nou mesos passen coses, estaré encantat d'assumir les responsabilitats, si algú considera que s'han d'assumir.

Espera gaires traves de la diplomàcia espanyola a la seva tasca com a delegat?

Espero que no, perquè nosaltres fem les coses molt clarament, treballem per sumar i intentar explicar quin és el procés amb la bandera de la democràcia. I si vas amb aquesta bandera és molt difícil trobar traves.

Però sembla que hi són.

Bé, com en tot a la vida, aleshores intentarem que hi hagi com menys traves millor i explicar-nos. La relació amb l'Estat espanyol en el futur ha de ser molt bona perquè som un país germà i amic. No hem d'esperar traves. Intentarem buscar els ponts i les solucions a qualsevol conflicte que pugui aparèixer.

Com veuen el procés des de Londres?

Es coneix bastant la situació catalana perquè ells tenen la part anglesa. De moment ho estan veient com un procés de l'Estat espanyol. Són bastant cautelosos en les seves afirmacions, però de mica en mica la gent ho va entenent. Saben que la democràcia és molt important, ells han deixat votar a la seva gent i el que no entendran és que el govern espanyol no ens deixi votar. Aquí hi tenim molt guanyat perquè són una democràcia molt consolidada.

Hi ha 384 filials d'empreses catalanes al Regne Unit que poden estar intranquil·les pel ‘Brexit'. N'han d'estar?

Fins que ningú invoqui l'article 50 han d'estar molt tranquil·les perquè continuen en territori europeu. Quan el govern britànic l'invoqui veurem de quina manera s'ha de gestionar. En principi han d'estar tranquil·les perquè no ha d'haver-hi un daltabaix. És un procés de dos anys de negociació, queda molt per fer i la tranquil·litat ha d'estar sobre la taula.

Consta que ja hi hagi interès d'algunes empreses per instal·lar-se a Catalunya arran del

‘Brexit'? Hi ha converses directes?

Les converses que tenim amb les empreses vénen de fa mesos. No sé si el Brexit ho accelerarà, si ho accelera, ho aprofitarem. Catalunya, i Barcelona, és un lloc molt atractiu i potent per establir una empresa, per la competitivitat professional, el coneixement, el nivell de vida... Indistintament de les condicions que puguin passar a altres països, Catalunya és molt atractiva. Aprofitem-ho.

També es vol que vingui l'Agència Europea de Medicaments. Quines fortaleses tenim?

Moltes. El 1992 ja es va intentar i ens va guanyar Londres. Ho tornarem a provar. Barcelona, per la seva situació geogràfica, pel seu teixit empresarial, les infraestructures, la xarxa d'universitats, centres de recerca, té les condicions suficients per atraure una entitat com aquesta. Si, a més, ens alineem les tres administracions, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat espanyol, perquè sigui una realitat, tenim moltes possibilitats perquè això passi.

No és una mica irreal alinear-se amb Madrid en un moment en què es vol trencar amb Espanya i tenint en compte que hi ha altres candidates espanyoles per acollir l'agència?

La situació que vivim a Catalunya no és nova, sinó de fa anys. I justament en plena situació vam aconseguir ser la Mobile World Capital: es van alinear les tres administracions, la catalana, l'espanyola i l'Ajuntament. Que hi hagi un objectiu comú és indistint al fet que Catalunya esdevingui estat. Serà positiu per a Espanya, estat amic, que l'agència de medicaments estigui a Barcelona perquè ajudarà a créixer la seva indústria.