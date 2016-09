Més d'un centenar d'immigrants salten la tanca de Melilla

Més d'un centenar d'immigrants d'origen subsaharià han accedit aquest diumenge a Melilla saltant la doble tanca que separa la ciutat espanyola del Marroc. Almenys dues persones han resultat ferides en l'intent.

Segons han informat a Europa Press fonts policials, el salt s'ha produït passades les dues del migdia coincidint amb l'hora del relleu del agents que de les forces de seguretat de l'Estat que custodien el punt fronterer.

Els immigrants que han aconseguit superar la tanca s'han dirigit corrent fins al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, on han estat ovacionats amb crits de “bossa, bossa” per altres subsaharians presents al centre.

L'allau humana ha estat protagonitzada per uns 500 immigrants per la zona de Mariguari, dividits en dos grups per intentar sortejar la vigilància, tant de les forces marroquines com espanyoles.

Molts d'ells han fracassat en l'intent de superar la vigilància i l'obstacle que suposa el doble filat de sis metres d'altura cadascuna, però diverses desenes d'immigrants han aconseguit el seu propòsit. De moment es desconeix la xifra exacta de persones han pogut arribar al CETI, tenint en compte que encara segueix el degoteig de subsaharians que corren cap a aquest centre dependent del ministeri d'Ocupació, però almenys més d'un centenar de persones han assolit l'objectiu.

En el seu camí, alguns ciutadans de Melilla els han facilitat ampolles d'aigua per beure i els indicaven el camí per arribar al CETI.

El salt es registra l'últim dia de la Fira de Melilla, després de nou dies de celebració de les festes tradicionals. Les forces de seguretat han hagut d'afrontar aquest diumenge la matinada més complicada de la celebració, ja que és la jornada on es produeix la major aglomeració d'aquests nou dies i s'han produït diverses baralles amb ferits.