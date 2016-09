La Xina insta el G-20 a frenar l'alentiment del creixement

El juliol passat, el Fons Monetari Internacional (FMI) va revisar a la baixa les perspectives de creixement de l'economia mundial després que la victòria del Brexit al Regne Unit provoqués un augment substancial de la incertesa econòmica, política i institucional. Així, l'FMI projecta ara un creixement de l'economia mundial del 3,1% per al 2016 i del 3,4% per al 2017, uns pronòstics que representen una revisió a la baixa de 0,1 punts percentuals per a aquests dos anys respecte a les previsions de l'abril. L'economia creix, doncs, però no al ritme adequat, atesa la fondària del pou en què es troba des del 2008. I aquest és, precisament, el missatge que el president de la Xina, Xi Jinping, va llançar ahir des de Hangzhou, la ciutat xinesa que exerceix d'amfitriona de la cimera del G-20, durant la qual, i en reunions bilaterals dels mandataris, hi ha previst tractar també la guerra a Síria i la seguretat.

El màxim líder xinès

va aprofitar la inauguració de la cimera per recordar que l'economia mundial

fa front a múltiples reptes i desafiaments. “Vuit anys després de la crisi financera global, l'economia mundial està de nou en un punt crític”, va afirmar Xi. “L'impuls al creixement generat per l'anterior onada d'avenços tecnològics està en declivi, i l'última onada generada per la revolució tecnològica i industrial encara ha d'agafar força”, hi va afegir el president xinès, que va citar el creixement insuficient, la falta de demanda, la volatilitat dels mercats i un comerç i una inversió internacionals inactius com a problemes perennes d'una economia estancada.

Així doncs, amb unes finances deprimides, la Xina ha decidit situar la innovació, per primer cop, en el centre del debat de la cimera del G-20. El 2015, la inversió en R+D de la Xina va arribar als 190.000 milions d'euros, un augment del 9,2% interanual, i el país va concedir prop d'1,6 milions de drets de patents, un augment del 32,4% interanual. La Xina és ara la segona destinació mundial més important del capital de risc, amb una mitjana de 14.000 nous negocis registrats al país cada dia, només superada pels Estats Units.

La Xina, doncs, defensa una transició cap a un desenvolupament impulsat per la innovació i caracteritzat per la coordinació, l'economia verda, l'obertura i l'intercanvi. En tot cas, la cimera del G-20, que conclou avui, posarà a prova de nou la voluntat dels països membres i la seva capacitat per exercir una necessària cooperació internacional. Ara com ara, la comunitat internacional es continua felicitant per la ratificació de l'Acord de París per part de la Xina i els Estats Units, una mostra que la cooperació entre països distants en la lluita contra un enemic comú, en aquest cas el canvi climàtic, és possible.