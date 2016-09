Puigdemont assegura que aquesta serà la legislatura de la “desconnexió”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat en una entrevista a l'ACN el seu dret com a president a manifestar-se per la Diada, tot i que ha reconegut que encara no ha decidit si enguany ho farà o no. Sí que ha volgut animar tothom a donar suport a la mobilització i ha augurat que aquesta serà la legislatura de la “desconnexió”.

Puigdemont ha explicat que encara està valorant la seva posició i que vol parlar amb més gent. En qualsevol cas, ho assenyalat que el seu rol institucional no és el principal motiu per decidir la seva participació, ja que considera que un president pot manifestar-se, més encara quan el motiu de la mobilització coincideix amb l'agenda política del seu govern. De fet, ha subratllat que ell ho fa per diferents motius, per rebutjar un atemptat, per denunciar la violència masclista o el maltractament dels refugiats. A més, ha recordat que ell ha participat en totes les mobilitzacions amb motiu de l'Onze de Setembre, també quan era alcalde de Girona, càrrec des del qual fins i tot va organitzar trens per anar a Barcelona.

El president ha avançat que la decisió que prengui “serà ponderada, consultada i raonada” i ha deixat clar que el govern en el seu conjunt “se sent molt representat per l'esperit d'aquesta manifestació”.

Puigdemont ha desvinculat explícitament la seva assistència o no a la manifestació de la qüestió de confiança que afrontarà el proper 28 de setembre i de les converses que manté amb la cup al respecte.

Ha aprofitat per celebrar que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi donat a entendre que sí que participarà en la manifestació d'Assemblea nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, així com altres representants del seu espai polític com Xavier Domènech. El president ha defensat que aquesta mobilització té una naturalesa “radicalment democràtica, popular i transversal”, i es per això que no li ha sorprès que persones com Colau o Domènech s'hi sentin còmodes participant-hi. Els ha agraït que se sumin a un moviment “que té molts matisos, moltes veus” i que és bo que sigui així, ha dit.

Legislatura de la desconnexió