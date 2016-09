Reclamen que Andorra investigui la Guàrdia Civil

Si fa dues setmanes els màxims accionistes de l'extinta Banca Privada d'Andorra (BPA), els germans Cierco, van denunciar a la batllessa d'Andorra que instrueix el cas de blanqueig de capitals d'aquest banc que investigui comandaments de la policia espanyola per les amenaces rebudes perquè informessin dels diners dels Pujol, ara un exdirectiu de BPA li ha sol·licitat que hi afegeixi la Guàrdia Civil.

L'exsubdirector de l'àrea internacional de BPA, Luis Pablo Laplana, un dels 24 directius que continua imputat en la causa del banc, va demanar divendres passat a la batllessa Canòlic Mingorance que inclogui en la instrucció la denúncia que ell va presentar a la justícia espanyola contra un comandament de la Guàrdia Civil que el març del 2015 va explicar en una televisió l'operació del cos contra el blanqueig de capitals de BPA. Això passava just deu dies després que el departament del tresor dels Estats Units va emetre una nota d'alerta, a través del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), sobre l'entrada de capitals procedents del banc. Laplana va presentar la querella contra aquest comandament per revelació de secrets el maig de 2015, una querella que el jutjat d'instrucció 23 de Madrid va acceptar.

Un agent encobert