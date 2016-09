La CDU queda darrere del partit antiimmigració AfD a l'estat natal de Merkel

El sondeig a peu d'urna de les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental situa la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), el partit de la cancellera alemanya, Angela Merkel, al tercer lloc, per darrere del Partit Socialdemòcrata (SPD) i del partit populista i antiimmigració Alternativa per Alemanya (AfD).

En cas que es confirmin les projeccions anunciades pels mitjans de comunicació, serà la primera vegada a la història recent del país que la CDU és avançada per una formació a la seva dreta. Tot plegat passa a l'estat natal de Merkel i quan fa exactament un any que la cancellera va decidir obrir les fronteres del país davant la crisi dels refugiats. Aquestes eleccions estan considerades com un termòmetre amb vistes a la votació federal de l'any vinent.

L'estudi publicat per la televisió pública alemanya ARD apunta que l'SPD, que governa aquesta regió del Bàltic amb la CDU com soci minoritari des de 2006, perd cinc punts però es manté com la primera força amb el 30,4% dels vots. L'AfD arreplegat el 21% dels sufragis i la CDU es queda amb el 19,2%. Per darrere d'aquestes tres formacions se situen L'Esquerra (12,6%), Els Verds (5%) i el neonazi Partit Nacional-Democràtic d'Alemanya (NPD), que amb el 2,9 % dels vots es queda per sota del 5% necessari per tenir representació en la cambra regional.